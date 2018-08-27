Трамп заборонив Білому дому випускати заяву про “героя” Маккейна - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Маккейн пішов з життя 25 серпня. Йому був 81 рік

Дональд Трамп заборонив власній адміністрації випускати офіційну заяву, в якій йшлося про заслуги покійного Джона Маккейна. Про це із посиланням на власні джерела у Білому домі повідомляють одразу декілька американських ЗМІ.

За інформацією The Washington Post та CNN, незабаром після появи новини про смерть Маккейна, працівники президентської адміністрації підготували офіційне звернення для вшанування пам'яті політика.

Серед іншого у заяві Маккейна називали героєм та перераховували його заслуги. Текст звернення був готовий ще до появи новини про смерть сенатора - в суботу в нього внесли кілька фінальних правок.

Згодом текст передали Трампу, але з невідомих причин той нібито "заборонив" його публікувати. Натомість президент США обмежився коротким твітом, у якому ні слова не сказав про самого Маккейна, а лише висловив співчуття його близьким.

"Мої глибокі співчуття і повага родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав Дональд Трамп.

До цього часу офіційна заява Білого дому так і не була опублікована.

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Натомість працівники адміністрації викладали у соцмережах заяви інших політиків - як американських, так і закордонних.

Слова поваги Маккейну висловили, зокрема, прем'єр міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, екс-президенти США Джордж Буш і Барак Обама.

Джон Маккейн - герой війни та багаторічний сенатор США від штату Арізона - помер у суботу, 25 серпня. Минулого року лікарі виявили в нього пухлину головного мозку. За день до смерті політик вирішив припинити лікування.

Незважаючи на хворобу Маккейн до останнього часу активно коментував політичні події і був палким критиком Дональда Трампа.

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