Перехід на "цифру" з 1 вересня: що залишиться в аналоговому?

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З 1 вересня майже по всій Україні відімкнуть телевізійне мовлення в аналоговому діапазоні, й канали продовжать роботу у цифровому.

Перехід на формат Т2 з 1 серпня вже відбувся в Києві та у Кіровоградській області.

Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Юрій Артеменко заявив, що особливих проблем у громадян цей перехід не викликав.

Кількість звернень на гарячу лінію була невеликою і в більшості вони стосувалися того, де придбати та як налаштувати цифровий приймач.

За його словами, Нацрада зверталась до мереж магазинів електронної техніки з проханням забезпечити наявність необхідних тюнерів, передбачаючи підвищення попиту на них.

Також Нацрада звернулась до місцевої влади щодо можливості надання приймачів малозабезпеченим верствам населення безкоштовно або зі знижкою.

За словами пана Ільяшенка, в Києві та Кіровоградській області місцева влада поки не проводить забезпечення безкоштовними тюнерами.

Середня вартість тюнера для цифрового мовлення останнім часом зростає і наразі складає 450 грн.

Відімкнення в цифрах

За даними відповідального секретаря Нацради Олександра Ільяшенка, відімкнення аналогових передавачів відбувається за такою схемою:

1 липня 2018 року - працювало 1 881 аналогових передавачів

1 серпня 2018 року - 1 821 аналоговий передавач

1 вересня 2018 року - 758 аналогових передавачів і ще 25 - частково.

Для кого збережуть аналог

В чинному плані уряду передбачили збереження аналогового мовлення на територіях прилеглих до непідконтрольних частин Донецької, Луганської областей і Криму.

Нацрада пропонує внести зміни в цей план, відзначив Юрій Артеменко.

Проект змін уряд має розглянути 29 серпня.

Відомство пропонує зберегти аналогове мовлення до кінця 2018 року на кордоні з Росією, а також для "Суспільного мовлення" і регіональних телерадіостанцій.

На сьогодні існує 147 місцевих мовників, з яких тільки 36 мають цифрову ліцензію, ще 13 подали заявки на отримання такої ліцензії.

147 регіональних телеканалів 32 мовлять 2-8 годин

24 мовлять 10-20 годин

"Багато мовників не мають бажання мовити в "цифрі", бо це 24 години на добу, а 32 місцевих мовника мають в аналоговому стандарті обсяг мовлення від 2 до 8 годин", - сказав секретар Нацради Олександр Ільяшенко.

Пан Ільяшенко вважає, що такі телеканали скоріше за все можуть перейти в категорію інтернет або кабельного-телебачення.

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