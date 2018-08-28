Кавуни, Винник і біткоїн: за що українці моляться у соцмережах

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Український сегмент Facebook переповнений іронічними запрошеннями на події, на кшталт молитви під час зустрічі баржі з кавунами або за зниження цін на транспорт.

Захід "Молитва за зниження цін на громадський транспорт у Києві" з'явився незабаром після підвищення цін на проїзд у столиці в липні.

Наразі вже майже 3 тисячі користувачів зазначили, що прийдуть на подію, а 12 тисяч - позначили, що зацікавлені в заході.

Подію, місцем проведення якої зазначено Києво-Печерську Лавру, днями знову перенесли - наразі датою проведення стоїть 8 жовтня.

Втім, цей захід - суто віртуальний і насправді не планується, як і безліч інших подій з дотепними назвами, що заполонили український сегмент соцмереж.

"Дістало, що ціни на проїзд зростають, а грошей ти більше не заробляєш? Потрібно їздити на метро і тролейбусі, а зараз це задоволення лише для заможних? Приходь і молися з нами за зниження цін на проїзд у громадському транспорті", - іронізують організатори в описі заходу.

Копирайт изображения Facebook Image caption Більше 12 тисяч користувачів Facebook зацікавилися у заході

Користувачі змагаються в дотепності в постах на сторінці події.

Популярності в соцмережах також набрала подія, присвячена зустрічі баржі з кавунами, що пливла з Херсонської області до Київської. В описі гумористичного заходу, що нібито був запланований на 25 серпня, йшлося: "Молитва, урочистості. Дискотека".

Копирайт изображения Facebook Image caption Скріншот заходу у Facebook

До тренду на "молитви" долучилися і фахівці окремих галузей. Зокрема в українському сегменті Facebook наразі плануються події "Молитва за підняття курсу Біткойна та запровадження блокчейну", "Молитва за відсутність правок", організована маркетологами, "Молитва за здоров'я iTunes" і "Молитва за чистий код" для програмістів, учасників якої закликають "покаятися у своїх гріхах у розробці".

Копирайт изображения AFP Image caption "Вечірня молитва за Олега Винника" планувалася у Сумах

Раніше в соцмережах популярності набрали "Вечірня молитва за Олега Винника" та "Молитва за зниження цін на риболовні снасті".

Що думає церква?

Копирайт изображения UNIAN Image caption У Лаврі заявили, що моляться за Київ щодня

У Києво-Печерській Лаврі, де нібито мала відбутися "Молитва за зниження цін на транспорт", зазначили, що цей захід планується без благословіння і без узгодження з намісником і братією монастиря.

"Братія Лаври не має наміру брати участь у політичних акціях, що прикриваються авторитетом Церкви", - зазначили в прес-службі Лаври.

Жарти в молитві абсолютно недоречні, зазначив у коментарі для BBC News Україна голова прес-служби УПЦ МП архієпископ Климент.

Але він додав, що віряни у молитовних проханнях обіймають всі сфери життя. "Враховуючи сьогоднішні реалії, спільна молитва за зниження цін на проїзд - це дуже актуально", - зазначив речник церкви.

За його словами, за допомогою соцмереж гуртується багато віруючих, які разом моляться за спільні потреби. В таких групах, окрім мирян, є священики і навіть єпископи, розповів Климент.

У соцмережах існують сторінки і для справжніх релігійних молитов. Зокрема, Свято-Вознесенький храм, що у Києві, веде сторінку заходу щомісячної "Молитви про хворих".

Користувачам пропонують залишати на сторінці імена хворих людей, щоб за них молилися. Імена також пропонують надсилати у групу в Viber.

А учасники групи у Facebook "Піст і молитва за Україну" закликають молитися за мир в країні двічі на день.

Для любителів котячих лапок і гумору

Подібні флешмоби - реакція на гарячі події, як от підвищення цін на проїзд в громадському транспорті, каже керівник програм нових медіа ГО "Інтерньюз-Україна" Віталій Мороз.

Він пояснює: "Очевидно, що організатори жодного відношення до церкви не мають, це справді скоріше гумор чи навіть сатира в онлайні, де все можливо - бурлеск, іронія, містифікація".

Нерідко в такі флешмоби "граються" в рекламних чи цифрових агентствах, зазначає експерт з нових медіа. Так вони тестують реакцію користувачів Facebook: перевіряють чи можуть привернути увагу багатьох людей або прагнуть винести уроки, необхідні для свого бізнесу.

Іронічні "молебні" в соцмережах - продовження тренду на події з чудернацькими назвами, на яких відмічається велика кількість учасників, але які в реальному житті не відбуваються.

Серед безглуздих заходів цього року - "Фестиваль жертв прокрастинації", "Анонімна зустріч любителів котячих лапок", "Майстер-клас для жертв обставин" і "Як в'язати морські вузли з навушників".

Багато подібних заходів створила в соцмережі івент-агенція для власної реклами.

Копирайт изображения Facebook Image caption Безглузді заходи користуються популярністю у Facebook

У 2016 році в українському сегменті Facebook несподіваної популярності набрала "Конференція з вирощування часнику", зацікавленість у якій виявили 1700 користувачів.

Чимало з них були впевнені, що це черговий несправжній гумористичний захід, хоча це насправді виявилося серйозною подією для аграріїв.

Втім, не виключено, що деякі з віртуальних заходів можуть перетворитися на справжні. Так, у 2015 році після шаленої популярності сторінки "Фестивалю паніки та істерики "На дні" організатори вирішили провести захід по-справжньому. На подію прийшло чимало людей.

Організатори будь-якої події мають можливість створити сторінку у Facebook, де розміщують інформацію про подію, її дату і місце проведення. На такій сторінці користувачі соцмережі можуть відмічатися, що зацікавлені в цьому заході або прийдуть на нього.

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