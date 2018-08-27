У Києві побільшало іноземних туристів: хто їде замість росіян?

Копирайт изображения УНІАН

У Києві кількість іноземних туристів за півроку зросла на чверть, кажуть у столичній адміністрації.

За перше півріччя потік іноземних туристів зріс на 25% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Про це повідомив начальник Управління з питань туризму та промоцій Антон Тараненко.

Столицю відвідало 850 тисяч туристів. Це найкращий показник за чотири роки. Так місто наблизилося до рівня 2013 року.

"Що показово, повністю змінився портрет аудиторії туристів Києва. Якщо у 2013-2014 роках переважали гості з Росії (близько 50%) та пострадянських країн, то тепер картина інша", - каже пан Тараненко.

На перше місце вийшли білоруси, які зупиняються в Києві на кілька днів, прямуючи на морський відпочинок у Затоці, Одесі чи Херсоні, розповів пан Тараненко.

Далі - Ізраїль, США, Німеччина, Туреччина, Британія й Азербайджан. Замикають десятку гості з Італії, Франції та Грузії.

Прибуткова галузь?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У травні до Києва приїхали десятки тисяч вболівальників на фінал Ліги чемпіонів

У КМДА хочуть збільшити туристичний збір, аби мати кошти на розвиток туризму і промоцію.

"Хочемо закріпити ставку не 1% від усієї суми, а фіксовано прив'язати її до мінімальної заробітної плати, як це робиться в інших містах Європи. У нас це 1,5 євро", - розповів пан Тараненко.

Він вважає, що це допоможе місту збільшити прибуток від турзбору в 3-4 рази - до 100 мільйонів гривень на рік.

Загалом туристична галузь зараз приносить бюджету Києва щороку понад 150 мільйонів гривень податку, заявили в Управлінні з питань туризму та промоцій КМДА.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.