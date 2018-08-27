Одна сім'я: в Пекіні покинуті тигренята та левеня подружились з цуциками

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Фотографії малюків, що граються разом у зоопарку Пекіна, полонили серця інтернет-користувачів.

На фотографіях цуценята золотистого ретривера граються разом із левенятами та тигренятами.

Вісьмох малюків, серед яких сибірський та білий тигр, плямиста гієна та африканський лев покинули рідні матері. Після того їх всіх прихистила та вигодувала мама цуценят.

Місцеві ЗМІ пишуть, що малюки виросли разом та дуже зблизилися.

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У зоопарку розповідають, що успішно виховали й інших покинутих малюків, серед яких ведмежата, дитинчата мавп та маленькі кенгуру.

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Фотографії потрапили у тренди Twitter. Користувачі соцмережі поширили зображення кілька тисяч разів.

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