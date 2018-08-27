Злочинці замінили гвинтівки поліції на пластикові іграшки

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Парагвайські злочинці вкрали 42 потужні гвинтівки з арсеналу місцевої поліції.

Під час інспекції офіцери виявили, що бойові гвинтівки FN FAL замінили на пластикові та дерев'яні копії.

Переглянути зброю наказали після того, як рік тому гвинтівки почали з'являтися на чорному ринку, де за них давали 10 000 доларів США (7 785 фунтів).

Вважають, що частина з них потрапила до Аргентини, в той час як інші контрабандою доправили до Бразилії.

Сусідня Бразилія вже давно скаржиться на те, що багато нелегальної зброї, яку вилучають в країні, незаконно привозять із Парагваю.

Парагвайські ЗМІ оприлюднили фотографії копій, назвавши їх "найбільш принизливим скандалом" в історії місцевої поліції.

Їх взяли на озброєння у місті Капіата, коли правоохоронці оновлювали озброєння.

Розслідування призначили одразу після того, як перші гвинтівки опинилися на чорному ринку. Слідчі звернули увагу на арсенал поліції та виявили ті іграшкові копії.

Поліцейського, який був відповідальним за озброєння, усунули з посади. Проте жодну особу поки що не арештували.