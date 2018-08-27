Вадима Тітушка оголосили у розшук за тяжкі злочини
Вадима Тутішка, який став відомим напередодні Євромайдану через напад на журналістів, розшукує українська поліція.
Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін повідомив у дописі у Facebook.
"Тітушко, людина, прізвище якої стало вже власною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині", - зазначив він.
Чоловіка підозрюють у розбійних нападах у складі організованої групи для пограбування.
18 травня 2013 року Вадим Тітушко під час опозиційної акції напав на українську журналістку Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента Владислава Соделя.
У серпні 2013 року Тітушко уклав угоду про примирення з постраждалими журналістами, і суд засудив його до умовного терміну з виплатою компенсації.
Згодом його прізвище в українському суспільстві почали використовувати як термін для визначення залучених до придушення протестів груп проплачених найманців.