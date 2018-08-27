Вадима Тітушка оголосили у розшук за тяжкі злочини

  • 27 серпня 2018
Вадим Тітушко Копирайт изображения УНІАН

Вадима Тутішка, який став відомим напередодні Євромайдану через напад на журналістів, розшукує українська поліція.

Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін повідомив у дописі у Facebook.

"Тітушко, людина, прізвище якої стало вже власною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині", - зазначив він.

Чоловіка підозрюють у розбійних нападах у складі організованої групи для пограбування.

18 травня 2013 року Вадим Тітушко під час опозиційної акції напав на українську журналістку Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента Владислава Соделя.

У серпні 2013 року Тітушко уклав угоду про примирення з постраждалими журналістами, і суд засудив його до умовного терміну з виплатою компенсації.

Згодом його прізвище в українському суспільстві почали використовувати як термін для визначення залучених до придушення протестів груп проплачених найманців.

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