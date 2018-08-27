Вадима Тітушка оголосили у розшук за тяжкі злочини

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Вадима Тутішка, який став відомим напередодні Євромайдану через напад на журналістів, розшукує українська поліція.

Про це перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін повідомив у дописі у Facebook.

"Тітушко, людина, прізвище якої стало вже власною назвою та символізує провокаторів-запроданців, сьогодні оголошений в розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщині", - зазначив він.

Чоловіка підозрюють у розбійних нападах у складі організованої групи для пограбування.

18 травня 2013 року Вадим Тітушко під час опозиційної акції напав на українську журналістку Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента Владислава Соделя.

У серпні 2013 року Тітушко уклав угоду про примирення з постраждалими журналістами, і суд засудив його до умовного терміну з виплатою компенсації.

Згодом його прізвище в українському суспільстві почали використовувати як термін для визначення залучених до придушення протестів груп проплачених найманців.