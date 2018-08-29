Здоров'я підлітків, які курять та п'ють, погіршується вже у 17 років

Копирайт изображения Getty Images

Підлітки, які палять та вживають алкоголь, вже до 17 років завдають значної шкоди власним артеріям, - про це йдеться у новому дослідженні.

Тести показали, що артерії починають звужуватися у дуже юному віці.

Ці фізичні зміни пов'язують із ризиком серцево-судинних проблем, таких як інсульт та інфаркт, в подальшому житті.

Втім, дослідження також виявило, що артерії тінейджерів, які покинули палити або пити, - повернулися до нормального стану.

Дослідники вивчили дані про самопочуття 1266 молодих людей в період між 2004 та 2008 роками. Всі вони брали участь у дослідженні Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), яке тримало на контролі стан здоров'я 14,500 родин Брістоля.

Дослідження опублікували у European Heart Journal.

Учасники дослідження детально розповіли про звички, пов'язані із сигаретами та міцними напоями, які мали у віці 13, 15 та 17 років. Потім вчені провели тести, аби дізнатися, чи мали вони закупорені артерії.

Науковцям мали повідомити про таке:

• Скільки сигарет вони викурили за життя

• Вік, в якому почали вживати алкоголь

Ті учасники, які викурили понад 100 сигарет або виявилися схильними до вживання алкоголю, мали більшу схильність до закорковування артерій у порівнянні із тими, хто викурив менш як 20 сигарет чи випивав менш ніж два міцних напої за день.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підлітки, що взяли участь у дослідженні, полюбляли пиво більше за вино та інші міцні напої

"Взявши за приклад цю велику сучасну групу британців, ми виявили, що споживання алкоголю та паління призводить до закорковування артерій та розвитку атеросклерозу, навіть якщо вони вживали спиртне та сигарети менше, ніж дорослі", - каже професор Джон Дінфілд, старший автор доповіді з Інституту серцево-судинної науки Університетського коледжу Лондона.

"Однак ми також виявили, що якщо підлітки перестають курити та пити у ранньому віці, то їхні артерії повертаються до норми, що свідчить про те, що зберегти артеріальне здоров'я з молодого віку можливо".

Д-р Марієтта Чаракіда, яка проводила дослідження в Інституті серцево-судинної науки Університетського коледжу Лондона, розповідає: "Через куріння або алкоголь кровоносні судини уражаються в дуже ранньому віці. А обидні звички у поєднанні - стають ще більш руйнівними".

"Хоча дослідження і показали, що протягом останніх років підлітки стали палити менше, згідно з нашими даними, кожен п'ятий підліток все одно курив до 17 років".

"В родинах, де батьки були курцями, підлітки мали більше шансів також почати курити".

Професор Метін Авкіран, помічник медичного директора Британського Фонду Серця (British Heart Foundation), яка частково профінансувала дослідження, сказав BBC, що дані про пошкодження артерій можна сприймати з іншого боку як "обнадійливу ознаку".

"Ніколи не пізно ухвалити зміни, які буквально можуть врятувати твоє життя", - сказав він.

"Це дослідження показує, що пошкодження артерій може виникнути навіть у молодості, що призведе до серйозних неприємностей пізніше в житті".

"Кинути палити - це найкраща річ, яку ви можете зробити, щоб захистити своє серце".

"Якщо ви п'єте, то переконайтеся, що не перевищуєте норму та не порушуєте рекомендації".