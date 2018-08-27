Російські хакери намагалися зламати пошту Вселенського патріарха

Копирайт изображения OZAN KOSE / GETTY IMAGES Image caption Варфоломій - перший серед рівних в ієрархії православного духовенства

Хакерська група Fancy Bear з 2015 року намагалася зламати електронні ресурси Константинопольського патріарха Варфоломія та інших православних діячів. Такого висновку дійшли журналісти агентства AP, проаналізувавши список одержувачів фальшивих листів цієї групи.

Як писала ВВС, Варфоломій може схвалити створення в Україні власної незалежної від російської церкви, а Fancy Bear, на думку американської влади і кількох приватних компаній у сфері кібербезпеки, пов'язана з російською військовою розвідкою.

У 2017 році американська компанія Secureworks надала AP список з 4,7 тис. адресатів фальшивих листів Fancy Bear. У списку вказані лише мішені хакерів - чи вдалося їх зламати, невідомо.

Вважається, що для злому Fancy Bear використовують дві тактики. Одна передбачає розсилку документів, в яких міститься шпигунське програмне забезпечення.

Саме цю тактику, за даними AP, використали у випадку з Константинопольським патріархатом. Шпигунська програма була замаскована під лист прес-секретаря патріарха Варфоломія Нікоса-Георгіоса Папакрісту.

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"Дорогі Ієрархи, Отці, Брати й Сестри у Христі! - говорилося в фальшивому листі. - Для мене велика радість служити Церкві на цій посаді. Деякі пропозиції про те, як налагодити стосунки з громадськістю та пресою, наводяться у доданому файлі".

Вкладений файл, на думку дослідників, і активував шпигунську програму. Папакрісту, від імені якого було направлено лист, сказав агентству, що "не хоче бути частиною цієї історії".

Інша тактика - фішинг: лист хакера відправляє жертву на фальшиву сторінку електронної пошти, де пропонується ввести пароль. Отримавши пароль, хакери викрадають дані пошти.

Саме так Fancy Bear викрала дані Демократичної партії США перед президентськими виборами 2016 року, вважають у Штатах. Причому членами групи слідчі США називають співробітників Головного управління генштабу Міністерства оборони Росії (колишнє ГРУ). До таких же висновків прийшли експерти з компаній Crowdstrike і FireEye.

Російська влада заперечує зв'язок з хакерами.

Хто такий Варфоломій?

За даними AP, 78-річний патріарх Варфоломій не використовує електронну пошту - листами, в тому числі від його імені, обмінюються його помічники. Як з'ясували журналісти, у списку потенційних жертв хакерів також митрополити та інші православні діячі Туреччини.

Варфоломій став Константинопольським патріархом у 1991 році. Інша назва його титулу: Вселенський патріарх.

Історично Константинопольський патріархат претендує на першість у православному світі - зокрема, він вважає, що має право надавати автокефалію тим церквам, які звернуться до Вселенського патріарха з таким проханням.

У квітні 2018 року зі проханням надати автокефалію українському православ'ю до Варфоломія звернулися президент України Петро Порошенко, Верховна Рада України, а також ієрархи двох українських церков, нині невизнаних світовим православ'ям - Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

У Російській православній церкві вважають, що константинопольський патріархат не може надавати автокефалію своїм одноосібним рішенням і що воно повинно бути наслідком компромісу всіх існуючих помісних церков. У РПЦ вважають Україну своєю канонічною територією, а єдиною православною церквою, яка може легітимно функціонувати в цій країні, називають Українську православну церкву Московського патріархату, що входить в структуру РПЦ.

Представники РПЦ кажуть, що надання частині українського православ'я автокефалії може привести до загострення міжконфесійних відносин в Україні та навіть до кровопролиття.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У квітні цього року Петро Порошенко провів шестигодинні переговори з патріархом Варфоломієм. Повернувшись до Києва, він заявив, що Київ як ніколи близький до отримання Томосу від Константинополя

Проте, співрозмовники BBC в київських церковних і політичних колах називають дуже ймовірним надання українському православ'ю Томосу про автокефалію (грамоти про незалежність) до кінця цього року.

Це питання буде обговорюватися на Сінаксі - з'їзді всіх єпископів Константинопольського патріархату, - який відбудеться в Стамбулі 1-3 вересня.

Напередодні цього заходу, 31 серпня, Константинопольського патріарха відвідає голова Російської православної церкви патріарх Кирило. Проблема надання автокефалії українській церкві буде однією з головних тем переговорів патріархів.

Не виключено, що Кирило буде використовувати знайдений хакерами компромат, щоб переконати Варфоломія не давати Україні автокефалію або, принаймні, відстрочити це рішення, вважає джерело BBC, близьке до Константинопольського патріархату.

Співрозмовник BBC уточнює, що у всесвітньому патріархаті обізнані про ці плани і відповідним чином "вибудовують оборону".

Серед цілей хакерів були й інші представники православної церкви. Джон Джилліонс радник Православної Церкви в Америці надав AP 19 червня 2015 р. фішинговий електронний лист, який як пізніше підтвердила Secureworks, був надісланий йому Fancy Bear.

Хакери полювали також за Духовним управлінням мусульман України "Умма", папським нунцієм у Києві; і акаунтом, пов'язаним з Українською греко-католицькою церквою, заявляє AP з посиланням на дані Secureworks.

Також у списку мішеней: Йосип Зізельс, який керує Українською асоціацією єврейських організацій та громад.

Пан Зізельс сказав, що не знає про спроби злому. Ватиканські ж чиновники не відповідали на повідомлення.

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