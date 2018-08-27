Чому у французькому містечку через дельфіна заборонили плавати

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Мер муніципалітету Ландевеннек на північному сході Франції заборонив купання та пірнання на місцевих пляжах через поведінку дельфіна-афаліни, яка несе потенційну загрозу життю людей.

Дельфін на ім'я Зафар тижнями розважав дітей біля французького міста Брест, плавав з каякерами та тими, хто купався у морі.

Проте чиновників занепокоїло те, що триметрова тварина намагається близько контактувати з людьми.

Мер Ландевеннека Роже Лар повідомив, що велику кількість плавців налякала поведінка дельфіна.

"Я ухвалив цю заборону, аби забезпечити безпеку людей", - наголосив він.

Спочатку дельфін плавав з любителями водних видів спорту прямо в гавані міста Брест, але потім мігрував до розташованого на південь Ландевеннека.

За даними видання Le Telegramme, Зафар не є агресивним, але любить штовхати човни та людей, які купаються у морі, навіть на мілководді.

Минулого місяця жінку, яка купалася у морі, мусив рятувати човен, оскільки Зафар не давав їй можливості повернутися на берег.

Один з каякерів повідомив, що дельфін перестрибнув через нього, а іспанський турист поскаржився, що "зіткнувся з дельфіном, який прагнув взаємодіяти".

Останньою краплею для місцевої влади був випадок з туристкою минулого тижня, яку Зафар підкинув у повітря своїм носом.

Мер Ландевеннека Роже Лар зазначив, що плавання заборонять в усіх місцях, де підтвердять появу дельфіна. Окрім того, до тварини заборонено наближатися ближче, ніж на 50 метрів.

Спеціаліст з акваріума в Бресті зазначив, що дельфін може заподіяти ненавмисної шкоди своїм хвостовим плавцем.

Втім, юрист з Бреста Ерван Ле Корнек засудив заборону.

"Скільки нещасних випадків сталося з людьми через дельфіна у Фіністері (департамент Франції, де розташовані Брест та Ландевеннек) з моменту появи двох наших видів? Жодного!", - наголосив він.