Останнє звернення Маккейна: не ховайтеся за стінами, руйнуйте їх
Колишній керівник передвиборчої кампанії Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його останнє звернення у Капітолії штату Аризона у Фініксі. В ньому політик закликав американців "не ховатися за стінами" та піддав критиці політику Дональда Трампа.
Американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту", йдеться у зверненні сенатора, який помер від пухлини головного мозку 25 серпня.
"Ми допомогли визволити більше людей від тиранії та бідності, ніж колись в історії. Ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть й насильство у всіх куточках земної кулі", - написав в останньому зверненні Джон Маккейн.
"Ми послаблюємо її, коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були", - додав сенатор.
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Джон Маккейн також закликав американців не впадати у відчай через труднощі в країні. "Ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію", - говориться у зверненні.
Рік Девіс повідомив, що на церемонії прощання з сенатором цієї суботи виступатимуть екс-президент Барак Обама, який був суперником Маккейна на президентських виборах 2008 року, та екс-президент Джордж Буш-молодший, який був суперником сенатора на праймеріз республіканців 2000 року.
Водночас, за словами пана Девіса, президент Дональд Трамп не відвідає церемонію прощання. Чинну адміністрацію представлятиме віце-президент Майкл Пенс.
У понеділок сенатори від республіканців та демократів закликали адміністрацію Трампа приспустити державні прапори на будівлях Білого Дому та інших федеральних установ, вшановуючи пам'ять сенатора.
У суботу Білий Дім приспустив прапори, проте вже в понеділок їх знову підняли на повну висоту, тоді як на будівлі Конгресу вони залишилися приспущеними.
Зазвичай, прапори залишаються приспущеними для вшанування визначних державних діячів, які померли, аж до церемонії їхнього поховання.