Останнє звернення Маккейна: не ховайтеся за стінами, руйнуйте їх

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сенатор Маккейн в останньому зверненні підкреслив, що американці є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту"

Колишній керівник передвиборчої кампанії Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його останнє звернення у Капітолії штату Аризона у Фініксі. В ньому політик закликав американців "не ховатися за стінами" та піддав критиці політику Дональда Трампа.

Американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту", йдеться у зверненні сенатора, який помер від пухлини головного мозку 25 серпня.

"Ми допомогли визволити більше людей від тиранії та бідності, ніж колись в історії. Ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть й насильство у всіх куточках земної кулі", - написав в останньому зверненні Джон Маккейн.

"Ми послаблюємо її, коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були", - додав сенатор.

Джон Маккейн також закликав американців не впадати у відчай через труднощі в країні. "Ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію", - говориться у зверненні.

Рік Девіс повідомив, що на церемонії прощання з сенатором цієї суботи виступатимуть екс-президент Барак Обама, який був суперником Маккейна на президентських виборах 2008 року, та екс-президент Джордж Буш-молодший, який був суперником сенатора на праймеріз республіканців 2000 року.

Водночас, за словами пана Девіса, президент Дональд Трамп не відвідає церемонію прощання. Чинну адміністрацію представлятиме віце-президент Майкл Пенс.

У понеділок сенатори від республіканців та демократів закликали адміністрацію Трампа приспустити державні прапори на будівлях Білого Дому та інших федеральних установ, вшановуючи пам'ять сенатора.

У суботу Білий Дім приспустив прапори, проте вже в понеділок їх знову підняли на повну висоту, тоді як на будівлі Конгресу вони залишилися приспущеними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пам'ять сенатора вшанували на фондовій біржі в Нью-Йорку

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Києві люди залишали квіти біля будівлі посольства США

Копирайт изображения Getty Images Image caption 81-річний в'єтнамський ветеран Фам Мінь Чук висловлює співчуття рідним сенатора Маккейна у посольстві США в Ханої

Зазвичай, прапори залишаються приспущеними для вшанування визначних державних діячів, які померли, аж до церемонії їхнього поховання.