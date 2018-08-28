Смерть Маккейна: Білий дім повторно приспустив прапор після критики Трампа

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Дональд Трамп заявив, що в пам'ять про Джона Маккейна над Білим домом знову приспустять національний прапор. До цього президента США звинуватили в неповазі до померлого політика.

В суботу, коли стало відомо про смерть американського політика Джона Маккейна, прапори над деякими державними будівлями США приспустили. Проте вже в понеділок Білий дім знову підняв американський стяг на повну висоту.

У рішенні одразу розгледіли неповагу до померлого сенатора: як правило, для вшанування визначних державних діячів прапори залишають приспущеними аж до церемонії їхнього поховання.

До цього Трампа розкритикували за те, що він нібито заборонив власній адміністрації випускати офіційну заяву, в якій Маккейна називали героєм та згадували про його заслуги.

Натомість президент США обмежився коротким твітом, у якому ні слова не сказав про самого Маккейна, а лише висловив співчуття його близьким.

Через непрості стосунки між обома політиками, останні дії і розпорядження Трампа багато хто трактував як показову неповагу до Маккейна.

Після масової критики з боку законодавців, журналістів та ветеранських організацій президент США опублікував нову заяву, у якій сказано, що прапори на Білим домом знову будуть приспущені.

"Попри політичні розбіжності, я поважаю сенатора Маккейна за його службу нашій країні. У його честь я наказав приспустити державний прапор до дня його поховання", - написав Дональд Трамп.

В указі президента сказано, що стяги над Білим домом, іншими адміністративними будівлями, військовими частинами та військово-морськими базами будуть приспущені до заходу сонця в день поховання Маккейна.

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Останнє звернення Маккейна

Джон Маккейн - герой війни та багаторічний сенатор США від штату Арізона - помер у суботу, 25 серпня. Минулого року лікарі виявили в нього пухлину головного мозку. За день до смерті політик вирішив припинити лікування.

У понеділок колишній керівник передвиборчої кампанії Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його останнє звернення у Капітолії штату Аризона у Фініксі. В ньому політик закликав американців "не ховатися за стінами" та піддав критиці політику Дональда Трампа.

Американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту", йдеться у зверненні сенатора.

"Ми допомогли визволити більше людей від тиранії та бідності, ніж колись в історії. Ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть й насильство у всіх куточках земної кулі", - написав в останньому зверненні Джон Маккейн.

"Ми послаблюємо її, коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були", - додав сенатор.

Джон Маккейн також закликав американців не впадати у відчай через труднощі в країні. "Ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію", - говориться у зверненні.

Церемонія поховання Джона Маккейна запланована на 2 вересня. Політика поховають на кладовищі академії ВМС США у місті Аннаполіс, що в штаті Меріленд.

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