У Німеччині сталися сутички між прихильниками і противниками іміграції

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Ультраправі активісти вже другий день не залишають центр німецького міста Хемніц: кілька днів тому там вбили громадянина Німеччини. За підозрою у вбивстві затримані громадяни Сирії та Іраку.

Праві активісти використовують вбивство німецького громадянина як аргумент проти міграційної політики Німеччини. Поруч із ними протестують ліві: вони звинувачують своїх опонентів у намаганні заробити політичний капітал на трагедії.

Час від часу між сторонами стаються сутички: протестувальники жбурляють одне в одного каміння та інші предмети. Кілька людей вже отримали травми, кажуть у місцевій поліції.

Влада також сповістила учасників протесту, що збирали каміння, про те, що їх дії записуються камерами відеонагляду.

Під час однієї із сутичок поліції вже довелося застосувати водомет.

За деякими даними, ультраправі активісти неодноразово переслідували іноземців, які потраплялися їм на очі. Поліція звернулася до очевидців з проханням надати відеозаписи або фотографії таких нападів.

Чому почалися протести?

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В неділю під час вуличного фестивалю у Хемніці сталася бійка, причини якої до цього часу не відомі. Жертвою нападу став 35-річний чоловік. Він помер у лікарні від отриманих ножових поранень.

За словами поліції, серйозно постраждали ще двоє німців. Одному із них 33 роки, іншому - 38.

Правоохоронці затримали 23-річного громадянина Сирії і 22-річного іракця.

Перший мітинг розпочався у центрі Хемніца у той же день. У ньому взяли участь близько 100 людей. Пізніше там зібрались ще близько 800 протестувальників.

Протести підтримала права партія "Альтернатива для Німеччини". Лідер її молодіжного крила закликав прихильників виходити на вулиці: "Якщо держава не захищає своїх громадян, то люди виходять на вулиці і захищаються самі, - написав Маркус Фронмайер. - Жертвою міг стати ваш батько, син і брат".

Що каже влада?

"Ми не будемо мовчки спостерігати за незаконними зібраннями і переслідуваннями людей, які виглядають по-іншому чи мають інше етнічне коріння. Так само, як і спроби посіяти ненависть на наших вулицях", - заявив прес-секретар уряду ФРН Стефан Зіберт.

"Таким речам не має бути місця у наших містах. Ми, уряд Німеччини, засуджуємо це найрішучішим чином. В Німеччині немає місця самосуду і угрупуванням, які сіють ненависть, немає місця нетерпимості та екстремізму", - додав Зіберт.

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