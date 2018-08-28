Медицина близька до перших безпечних ліків від ожиріння
Вчені заявили, що вони близькі до затвердження безпечних ліків, які призводять до втрати ваги.
Дослідження, опубліковане в журналі New England Journal of Medicine, стверджує, що дорослі, які вживали цей лікарський препарат, втратили в середньому 4 кг за 40 місяців.
При цьому препарат не створює ризики серцевих проблем.
Але експерти підкреслюють, що дуже важливими є зміни способу життя для досягнення постійного ефекту.
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Препарат lorcaserin доступний в США вже протягом кількох років під назвою Belviq, але його мають ще схвалити для використання у Європі.
В дослідженні брали участь 12 тисяч дорослих у США, які мають надмірну вагу та ожиріння.
Люди приймали ліки протягом 40 місяців.
При цьому вчені не виявили у них якісь пошкодження серцевого клапана, а це основна проблема інших таблеток для схуднення.
У пацієнтів, які вживали цей препарат, також зменшувався ризик діабету.
Однак, поки невідомо, чи є у lorcaserin будь-які побічні ефекти.
Таблетку приймають двічі на день і коштує курс лікування у США близько 220-290 доларів на місяць.
При цьому цей препарат ще не має європейської ліцензії.
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