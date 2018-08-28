Христя Фріланд не їде до України через Трампа

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Очільниця МЗС Канади Христя Фріланд скасувала свій візит до України через нову торговельну угоду Мексики та США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Мексикою щодо торговельної угоди, яка замінить Угоду про північноамериканську зону вільної торгівлі (Nafta).

У телевізійному зверненні Трамп сказав, що сторони домовилися про "неймовірну" угоду, яка буде справедливішою, ніж Nafta.

"Це великий день для торгівлі. Це великий день для нашої країни", - заявив президент США.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив, що сподівається на приєднання до нової угоди й Канади.

Обраний на посаду президента Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, який ще не вступив на посаду, вважає важливим приєднання Канади, без цього Мексика не буде повністю задоволена.

Угода про північноамериканську зону вільної торгівлі діяла між Канадою, США і Мексикою з 1994 року.

Дональд Трамп, вступивши на посаду президента США, пообіцяв переглянути її, оскільки в нинішньому вигляді вона невигідна США.

За словами торгового представника США Роберта Лайтхайзера, Конгрес проінформують про завершення угоди у п'ятницю, а підписати договір з Мексикою можуть вже до кінця листопада поточного року.

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А що Канада?

Президент США заявив, що незабаром має намір зателефонувати прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо для того, аби "практично негайно" почати переговори з цього приводу.

У той же час він пригрозив Канаді новими митами на автомобілі.

"Я думаю, з Канадою, найпростіша річ, яку ми можемо зробити, це ввести мита на їхні автомобілі", - сказав Трамп.

При цьому він зазначив, що США "дадуть шанс" цій країні підписати окрему торговельну угоду.

Переговори про перегляд умов Nafta були ініційовані Вашингтоном у 2017 році. В останні тижні США і Мексика зосередилися на врегулювання своїх розбіжностей, а Канада участі в переговорах не брала.

Канада продовжить переговори, але підпише тільки ту угоду, яка буде вигідна країні, заявив у понеділок представник міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд.

Скасований візит до України

У вівторок, 28 серпня міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд мала відвідати Україну.

За повідомленням на сайті МЗС Канади, вона мала зустрітися з президентом Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Також у Києві планували її прес-конференцію.

Однак увечері в понеділок стало відомо, що цей візит скасовано.

Агентство "Укрінформ" повідомила, що в МЗС Канади пояснили скасування візиту терміновими перемовинами стосовно вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою, які пройдуть у Вашингтоні.

"Христя Фріланд, яка перебувала у Німеччині, вже вилетіла до США. Оскільки після України вона мала продовжити своє європейську турне у Парижі, її візит до Франції теж був скасований", - пише агентство.

В українському уряді підтвердили, що візит скасувала канадська сторона.

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