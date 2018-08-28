Чому в Держбюро розслідувань не хочуть призначати 27 керівників

Копирайт изображения УНІАН

Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба відмовився призначати 27 кандидатів на керівні посади цього органу.

Він пояснив це рішення відсутністю результатів поліграфу по кандидатурах.

"Враховуючи відсутність поліграфу, я не можу оцінити особисті, ділові якості жодного з цих кандидатів", - сказав він на брифінгу у вівторок.

При цьому, за його словами, це не вплине на початок роботи новоствореного органу.

За його словами, ці кандидатури рекомендувала зовнішня конкурсна комісія, яка працює 2,5 роки.

Саме вона у липні знищила результати поліграфу, а тому керівника бюро "позбавили можливості оцінити моральні та професійні якості цих працівників".

Через це є питання до прозорості та чесності проведеного конкурсу.

"Я не можу прийняти рішення про призначення кандидатів без результатів поліграфу", - додав Роман Труба.

Всі 27 подань він поверне до конкурсної комісії.

При цьому керівник Державного бюро розслідувань проінформував, що до складу новоствореного органу вже прийняли на роботу перших 50 працівників.

А непризначення керівників не стане перепоною для запуску роботи.

У липні зовнішня комісія завершила конкурс на 27 керівних посад у Державному бюро розслідувань.

Після цього директор Держбюро Роман Труба кілька разів просив комісію надати йому результати поліграфу, але ці результати йому так і не надали.

Активісти та журналісти заявляли про непрозорість конкурсу та звертали увагу на порушення при його проведенні.

Були підозри й в тому, що конкурсна комісія ще до завершення конкурсу мала готовий список із затвердженими кандидатами.

За словами народного депутата Мустафи Найєма, на керівні посади в ДБР можуть потрапити судді Майдану і переслідувачі правозахисників.

Звернула увагу на цю проблему і консультативна місія ЄС.

Там взяли до уваги серйозні зауваження щодо деяких кандидатів, які висловлюють ЗМІ та громадянське суспільство, та закликали до відбору кадрів "з високими професійними та моральними якостями".

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.