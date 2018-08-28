Гривня на міжбанку впала нижче 28 за долар

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Курс гривні на міжбанку подолав позначку 28 грн за долар США.

Таким чином, вартість національної валюти продовжує падати.

З часу, коли Національний банк знизив офіційний курс до 27 грн за долар, не пройшло й місяця.

При цьому в НБУ заявляли, що не бачать "фундаментальних причин" для падіння гривні.

Опівдні 28 серпня довідковий курс гривні до долара знизився на міжбанку до 28,06 грн за долар.

За даними НБУ, це перше падіння гривні нижче 28 за долар з кінця січня 2018 року.

Найнижчий рівень офіційного курсу гривні до долара США у цьому році був 23 січня - 28,88 грн.

Станом на 12 годину дня вівторка Нацбанк не оголосив про вихід на міжбанк.

На початку серпня оглядачі зауважували, що цьогорічна "сезонна" девальвація гривні почалася на місяць раніше, ніж зазвичай.

Проте цього року з приходом осені до так званих "сезонних" ризиків може додатися і невідновлення співпраці з МВФ на тлі періоду великих виплат зовнішнього боргу.

Нацбанк пояснював падіння курсу гривні тим, що іноземні інвестори активно перераховують дивіденди за кордон, а також виходять з українських облігацій.

Також там заявляли, що підвищення попиту на валюту відбувається через "сезонні, ситуативні та психологічні чинники".

При цьому серед головних ризиків для фінансової стабільності країни Нацбанк визнав подальше зволікання з відновленням співпраці з МВФ.

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