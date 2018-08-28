Австралієць помилково отримав у 100 разів більшу зарплату

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Громадянин Австралії отримав у 100 разів більшу зарплату, ніж мав би. Причина - кома, випадково поставлена не в тому місці.

Австралієць повинен був отримати заробітну плату у розмірі 4 921 австралійський долар та 76 центів, але роботодавець помилково перевів на його рахунок у 100 разів більшу суму: 492 тисячі 176 австралійських доларів (приблизно 360 тисяч американських доларів).

Чоловік не піддався спокусі витратити випадково отримані кошти і вже через місяць повернув їх назад.

В Аудиторському бюро Північної території Австралії кажуть, що він хотів зробити це ще раніше, але не зміг: чоловік живе у віддаленій місцевості і щоб здійснити повернення, мав дістатися узбережжя.

Чиновники кажуть, що переплату австралієць отримав через одразу дві людські помилки: спочатку хтось неправильно ввів суму операції, а потім неправильно зрозумів попередження системи.

Ця лише одна із 743 випадкових переплат, які жителі Північної території Австралії отримали у період з липня минулого року по січень 2018 року, сказано у доповіді аудиторського бюро.

За оцінками спеціалістів, близько 767 тисяч доларів, що були помилково переведені жителям регіону, так і не були повернуті.

Представники влади кажуть, що подібні помилки трапляються приблизно у 0,2% транзакцій, які проводяться у Північній території щороку.

Планується, що найближчим часом систему, через яку здійснюються виплати, вдосконалять, аби запобігти подібним переплатам.

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