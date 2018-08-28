Facebook вперше видалив акаунти посадовців

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Керівництво Facebook видалило сторінки низки керівників армії М'янми, яких звинувачують у геноциді. Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаінг. Це перший випадок, коли соцмережа навмисне видаляє сторінки високопосадовців, керуючись подібними мотивами.

Кілька днів тому місія комітету ООН з прав людини із вивчення ситуації у М'янмі опублікувала доповідь, де сказано, що дії місцевого уряду та армії мають ознаки геноциду проти народу рохінджа.

ООН висловило обурення регулярними каральними операціями, які військові М'янми проводять у північних штатах країни - Ракхайн, Качин і Шан.

Політику озброєного придушення рохінджа влада М'янми проводить вже декілька десятиліть, але останнє загострення конфлікту сталося минулого року - після того, як бойовики "Армії спасіння рохінджа Аракана" здійснили напади на більш ніж 30 поліцейських постів і військову базу м'янманської армії.

Після цього керівництво війська оголосило антитерористичну операцію.

Міжнародні організації постійно повідомляють про порушення прав людини, вбивства мирних жителів, зґвалтування та інші приклади порушення закону з боку військових армії М'янми.

"Напади військових часто відбуваються у районах, населених мирними жителями, та без всякої очевидної мети, - сказано у доповіді ООН. - Для них характерне нехтування життям, майном та здоров'ям людей".

За даними ООН, через конфлікт загинули близько десяти тисяч людей, 700 тисяч представників рохінджа були змушені стати біженцями і перебратися до сусіднього Бангладеш.

Уряд М'янми постійно заявляє про те, що проводить операції проти повстанців виключно з міркувань національної безпеки.

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Реакція Facebook

Через кілька днів після публікації доповіді ООН керівництво Facebook розказало, що видалило сторінки керівників армії М'янми, які відповідальні за геноцид рохінджа. Серед них - головнокомандувач війська Мінг Аун Хлаінг та його заступник.

Загалом мова йде про 18 особистих акаунтів Facebook та ще 52 сторінки. Їхня загальна аудиторія складала приблизно 12 мільйонів людей.

Це перший випадок, коли Facebook навмисно видаляє акаунти політиків чи військових керівників.

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"Неосновна раса"

Рохінджа - представники мусульманської меншості у переважно буддистській М'янмі.

Влада країни не визнає рохінджа за громадян, а розглядає їх як нелегальних мігрантів із Бангладеш.

Місцеві газети, що контролюються державою, часто називають рохінджа "блохами".

У соцмережах жителі М'янми часто описують рохінджа як "собак", "ґвалтівників" та припускають, що представники рохінджа народжуються лише для того, "аби стати їжею для свиней".

В ООН зауважують, що одна із головних проблем М'янми - концепція "національних рас", що пропагується в країні ще з 1960-х років. Згідно з цим підходом, у одних народностей має бути більше прав, ніж у інших.