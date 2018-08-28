Росія проведе наймасштабніші військові навчання з часів холодної війни

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У вересні міністерство оборони Росії проведе наймасштабніші військові навчання з 1981 року. Очікується, що участь у них візьмуть близько 300 тисяч військовослужбовців.

Навчання "Восток-2018" пройдуть з 11 по 15 вересня майже на всіх полігонах центрального та східного військових округів. У них будуть задіяні 36 тисяч танків, бронетранспортерів та інших машин, а також більше тисячі літаків і гелікоптерів.

Загальна чисельність військовослужбовців, що візьмуть участь у навчаннях - 300 тисяч. Це майже третина особового складу російської армії.

"Вони в чомусь повторюють "Запад-81", але в чомусь, мабуть, ще масштабніші", - заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Навчання "Запад-81", з якими Шойгу порівнює майбутні, проходили з 4 по 12 вересня 1981 року на території Білоруського, Київського та Прибалтійського військових округів, а також в акваторії Балтійського моря і в Польщі.

"Запад-81" увійшли у військову історію як найбільші радянські маневри часів холодної війни. За масштабом вони цілком співставні з наступами, що відбувалися під час Другої світової війни.

На цих навчаннях відпрацьовувалась військова операція у Східній Європі, спрямована проти військ НАТО.

Точна кількість учасників "Запад-81" до цього часу не відома, але в них були задіяні не менше 100 тисяч військових та тисячі одиниць бронетехніки.

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