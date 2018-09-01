Що змінюється з 1 вересня: школа по-новому, а газ - по-старому

Копирайт изображения UNIAN

Нова початкова освіта, нові будівельні правила, бейбі-бокси і "швидка" по-новому у Києві - все це з 1 вересня 2018 року. А от підвищувати тарифи на газ для населення не будуть, - принаймні до жовтня.

В перший клас - по-новому

1 вересня стартує реформа освіти. Діти, які підуть до школи цього року, навчатимуться 12 років. Згідно із законом, освіту розділили на три рівні. Початкова освіта, реформа якої починається саме у 2018, триватиме 4 роки. Цьогорічні першокласники навчатимуться за новою програмою. У перший рік навчання вони не отримуватимуть домашніх завдань. У другому - за рішенням керівництва школи, але при цьому виконання домашнього завдання не повинно забирати в учнів другого класу більше 45 хвилин.

Першокласники мають потрапити до нового "освітнього простору" у початковій школі. На облаштування такого простору з державного бюджету виділили майже 1 млрд грн.

Згідно із методичними рекомендаціями, розробленими Міносвіти, освітній простір у "новій українській школі" повинен мати кілька осередків. Крім традиційних парт у класних кімнатах передбачені настільні ігри та інвентар для рухливих ігор, художньої і творчої діяльності, куточок живої природи, а також осередок відпочинку із килимом та м'якими кріслами-пуфами та бібліотека. Простір для вчителя передбачає стіл і стілець, шафу і комп'ютер.

Будівництво по-новому

Копирайт изображения UNIAN

З 1 вересня набувають чинності нові Державні будівельні норми, які запроваджують обмеження на висотність будинків, будівництво у зелених зонах та щільність забудови. Крім того, запроваджуються нові норми будівництва доріг та їхньої безпеки.

Зокрема, новими правилами вперше запроваджуються обмеження на кількість поверхів залежно від того, у якому населеному пункті будують об'єкт. Для сіл можливою буде лише садибна забудова, для містечок у менше 50 тис. мешканців - максимально дозволено 9 поверхів, до 100 тис. - 16 поверхів. У більших містах кількість поверхів у новобудовах визначатиметься документацією з просторового планування, передусім, Генпланом.

Запроваджуються також і правила вільної території довкола будинків, залежно від кількості поверхів. Якщо будинок має 9-10 поверхів, то він не повинен займати більше 35% ділянки, виділеної під будівництво. Якщо будинок має 16 поверхів, то зелена зона і зона відпочинку довкола нього має становити 70% ділянки.

Крім того, відтепер дитячі садочки можна розташовувати не лише в окремих будівлях, але й в самих житлових комплексах.

Нові правила також стосуватимуться і будівництва доріг. Мінімальна ширина дорожньої смуги у містах буде суттєво зменшена - із близько 4 м до 2,75 м. На трасах із безперервним рухом авто ширина смуги становитиме 3,5 м замість нинішніх 3,75 м. На менш завантажених дорогах - 3 м замість нинішніх 3,5 м.

Заплановано також виділення двосторонньої доріжки для велосипедів, ширина якої має становити 2,5 м.

Втім, оглядачі зауважують: дієвих механізмів контролю за дотриманням цих норм наразі немає.

"Пакунок малюка" або бебі-бокс по-українськи

Копирайт изображения UNIAN

З 1 вересня 2018 року при народженні дитини кожна українська родина буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір.

До набору із 25 речей входитимуть: підгузки, вологі серветки, різні пелюшки, дві шапочки, "боді" з коротким рукавом та "боді" з довгим рукавом, штани-повзунки, "чоловічки" з довгим рукавом та штанцями, шкарпетки.

Вартість набору - 5 тисяч гривень.

Видавати пакунок будуть додатково до вже існуючих виплат при народженні дитини.

Уперше бебі-бокси з речами для немовлят з'явилися у Фінляндії ще в 1930-х роках.

Спочатку їх роздавали лише для малозабезпечених родин, а згодом почали роздавати всім.

"Швидка" по-новому

Копирайт изображения UNIAN

Від 1 вересня у Києві усі виклики про термінову медичну допомогу прийматимуть за єдиним номером: 103.

Оператор, розмова із яким буде обов'язково записуватися, вирішуватиме, чи потребує пацієнт екстреної чи невідкладної допомоги. Звична "швидка" приїжджатиме саме в екстрених надзвичайних випадках - ДТП, падіння з вікна, утоплення, травма на виробництві, напад, ножові поранення, тощо. У таких ситуаціях медики повинні приїжджати за викликом за 8 хвилин. Дані про ці випадки передаватимуться до поліції.

Невідкладну допомогу вдома у пацієнтів надаватимуть сімейні лікарі, педіатри і терапевти з 8 до 20 години у робочі дні і з 9 до 15 у вихідні та святкові.

Газ для населення - по-старому, для промисловості - значне здорожчання

Копирайт изображения AFP

У вересні ціна на газ для населення залишиться незмінною, - на останньому літньому засіданні урядовці вирішили ще на місяць подовжити дію постанови, яка фіксує нижчу ціну.

Постанова №187, згідно із якою населення отримує газ за спеціальною, нижчою, ніж для промисловості, ціною, діє від квітня 2017 року. Відтоді ціна на газ для населення залишалася незмінною - 4942 грн за тисячу кубів, разом із транспортуванням і ПДВ - 6958 грн.

Попри те, що підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня є однією із головних невиконаних Україною умов, зафіксованих у Меморандумі про співпрацю з МВФ, уряд понад рік просто подовжує дію постанови.

Останній транш від МВФ Київ отримував так само у квітні 2017 року. Очікується, що чергова місія фонду має приїхати до Києва 6 вересня. Одне з головних питань знову - тарифи на газ для населення.

У НБУ і Мінфіні розраховують на успіх переговорів цього разу, а також на те, що відновлення кредитування МВФ дозволить Україні ще до кінця цього року отримати не лише до 2 млрд доларів від самого фонду, але й близько 1,5 млрд доларів від інших міжнародних кредиторів - Світового банку та ЄС.

Валютне кредитування дуже важливе для Києва саме зараз на тлі великих виплат за зовнішнім боргом. Поки що Україна розраховується зі своїх валютних резервів. Але їхнє зменшення тисне на курс гривні, яка падає від липня.

З іншого боку, якщо підвищення цін на газ для населення таки відбудеться, витрати на субсидії можуть зрости на додаткові 7 млрд грн.

А от ціна на газ для промисловості знову зросте. Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати мінімальна ціна становитиме 12 249,60 за тис. кубів, а максимальна - 13 338 за тис. кубів із ПДВ.

У серпні ці цифри становили 10 130 грн за тисячу кубометрів і 11 083 грн за тисячу кубів з урахуванням ПДВ.

Тобто ціни на газ для промисловості вже майже удвічі перевищують ціни на газ для населення.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.