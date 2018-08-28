ООН звинуватила владу М'янми в геноциді рохінджа: чи засудять винних?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого року з М'янми втекли понад 700 тисяч рохінджа, щонайменше десять тисяч представників цієї народності загинули, кажуть правозахисники

У доповіді ООН йдеться про те, що дії головних військових керівників М'янми містять ознаки геноциду і мають бути розслідувані.

Доповідь, що базується на сотнях інтерв'ю, - поки що найсуворіше засудження з боку ООН щодо насильства проти мусульман рохінджа у М'янмі.

Автори звіту зазначають, що дії армії (яку називають "тамадо") дуже непропорційні до реальних загроз безпеці. Офіційна М'янма заперечує висновки доповіді.

За останній рік з країни втекли щонайменше 700 тисяч мусульман рохінджа. Жертвами вбивств, "за консервативною оцінкою", стали десять тисяч осіб, стверджують автори доповіді.

У звіті зазначено імена шістьох військових керівників, які мають постати перед судом, на думку ООН.

Звіт також жорстоко критикує фактичну лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка під час правління військової хунти понад десять років перебувала під домашнім арештом, за те, що вона не втрутилася, щоб зупинити насильство.

Доповідь закликає розглянути справу в Міжнародному кримінальному суді.

Уряд весь час стверджував, що його операції були спрямовані проти військових загроз та бойовиків, але у звіті зазначено, що задокументовані злочини - "шокуючі за рівнем заперечення, нормальності та безкарності, пов'язаними із ними".

"Військова необхідність ніколи не може виправдовувати вбивства всіх підряд, групові зґвалтування жінок, напади на дітей і спалення цілих сіл", - зазначено у звіті.

Місія ООН не мала доступу до М'янми для складання доповіді, але, як зазначено, покладалася на такі джерела як інтерв'ю зі свідками, супутникові знімки, фотографії та відео.

Про які злочини говорить ООН?

Незалежну міжнародну місію ООН для з'ясування фактів про ситуацію у М'янмі заснували в березні 2017 року. Її метою було розслідувати звинувачення щодо порушень прав людини у М'янмі, зокрема у штаті Ракхайн.

Місія розпочала роботу до початку великомасштабної військової операції в цьому штаті в серпні цього року, що стартувала після смертельних атак з боку бойовиків рохінджа.

Ситуація була "катастрофою, що зріла десятиріччями" і є результатом "серйозного, систематичного та інституціалізованого пригноблення від народження до смерті", йдеться у звіті.

Серед злочинів, задокументованих у штатах Качин, Шан та Ракхайн - вбивства, ув'язнення, тортури, зґвалтування, сексуальне рабство, переслідування, знищення та примусова депортація за етнічними ознаками.

Копирайт изображения AFP/ GETTY IMAGES Image caption Сотні тисяч рохінджа зараз мешкають у таборах для біженців, такому як цей, розташований у Бангладеш

Солдати жорстоко ґвалтують жінок, часто під час групових зґвалтувань. Сексуального насильства зазнають і чоловіки, здебільшого під час тортур.

У деяких випадках солдати Тамадо користувалися цивільними для прикриття, змушуючи їх іти попереду патрулів у джунглях, зазначено у звіті.

Інколи мирних жителів змушують надягати форму урядової армії, щоб повстанці думали, що це солдати і нападали на них із засідки.

Уряд М'янми постійно заявляє, що веде в регіоні операцію проти повстанців через міркування національної безпеки.

Кого звинувачують у насильстві?

Місія ООН називає кількох командувачів армії М'янми, які, на думку авторів, несуть найбільшу відповідальність. Серед названих імен - головнокомандувач Мін Аун Хлаін і його заступник.

Копирайт изображения AFP Image caption Армію М'янми звинувачують у систематичних етнічних чистках

В цілому в звіті зазначено, що армія країни є "вищою за закон".

Згідно з конституцією, цивільна влада у М'янмі не має великого контролю над військовими, але в документі зазначено, що "через свої дії та бездіяльність цивільна влада зробила внесок у скоєння жорстоких злочинів".

Лауреатка Нобелівської премії миру, державна радниця і де-факто політична лідерка країни Аун Сан Су Чжі не скористалася своєю позицією глави уряду, щоб зупинити або попередити те, що сталося у штаті Рокхайн, йдеться у доповіді.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Головнокомандувач армії Мін Аун Хлаін тисне руку Аун Сан Су Чжі

У звіті зазначено, що етнічні збройні угруповання у штатах Качин і Шан та "Армія порятунку рохінджа Аракана" в Ракхайні теж скоювали злочини. Щодо цього в ООН обіцяють випустити окремий звіт, який мають оприлюднити 18 вересня.

"Дуже серйозне обвинувачення"

Джонатан Хед, кореспондент ВВС в Південно-Східній Азії

Геноцид - найсерйозніше обвинувачення, яке можна висунути проти керівництва країни. В ООН висувають такі обвинувачення вкрай рідко.

Те, що автори доповіді виявили достатньо доказів для розслідування та кримінального переслідування командувачів армії М'янми, - це дуже серйозне обвинувачення, яке міжнародна спільнота не зможе проігнорувати.

Проте змусити уряд М'янми постати перед Міжнародним кримінальним судом МКС), як рекомендує доповідь, буде складно. М'янма не підписувала Римський статут МКС, тому для передачі справи в міжнародний суд знадобиться підтримка п'яти постійних членів Ради безпеки ООН. Китай навряд чи погодиться за це проголосувати.

У якості альтернативного варіанту в доповіді пропонують створити окрему інстанцію в рамках ООН, як це було із Сирією, для переслідування винних у військових злочинах і геноциді.

Уряд М'янми досі спростовував результати численних розслідувань і повідомлень про звірства, які коїла армія. Проігнорувати звинувачення від комітету ООН буде набагато складніше.

Як ситуація досягла такої критичної точки?

Рохінджа - одна з багатьох етнічних меншин у М'янмі і становить найбільший відсоток мусульман країни, де майже 90% населення становлять буддисти. Уряд вважає рохінджа нелегальними мігрантами з сусіднього Бангладеш і відмовляє їм у громадянстві.

Основна проблема - в концепції національних рас, що просувається в Бірмі ще з часів диктатури 1960-х років, вважають в комітеті ООН з прав людини.

Ця ідеологія надає деяким етнічним групам більші права, ніж іншим.

Нинішнє загострення ситуації розпочалося після того, як у серпні 2017 року бойовики з "Армії порятунку рохінджа Аракана" (АРСА) напали на поліцейські пости, вбивши щонайменше 12 правоохоронців.

Після цього урядова армія розпочала військову операцію.

Керівництво М'янми стверджує, що АРСА пов'язана з міжнародними терористичними організаціями і отримує від них фінансову та іншу допомогу. Самі члени АРСА будь-який зв'язок з тероризмом спростовують.

Image caption Військові М'янми підпалюють цілі села, запідзривши жителів у прихильності до повстанців

За даними медичної благодійної організації "Лікарі без кордонів", щонайменше 6700 представників рохінджа, серед яких принаймні 730 дітей віком до п'яти років, було вбито в перший місяць після початку насильницьких дій.

У 2017 році армія провела власне розслідування, в якому виправдала свої дії.

Правозахисні організації, такі як Amnesty International, тривалий час закликають засудити керівників за злочини проти людства через кризу з рохінджа.

Як світ реагує на доповідь ООН?

"Ми завжди чітко стверджували, що слід притягнути до відповідальності винних у цих серйозних і системних порушеннях прав людини", - заявила журналістам речниця верховного представника з закордонних справ і політики безпеки ЄС Майя Косьянчич.

Британський Форін-офіс заявив, що винні у жахливих порушеннях проти рохінджа мають бути покарані.

Facebook видалив 18 акаунтів і 52 сторінки у цій соцмережі, а також один акаунт в Instagram, пов'язані із військовими М'янми, в рамках своєї кампанії проти поширення ненависті та дезінформації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Facebook - одна з найпопулярніших соціальних мереж у М'янмі

Зокрема після доповіді ООН було видалено два акаунти головнокомандувача армії М'янми Мін Аун Хлаіна, який мав загалом понад чотири мільйони підписників.

Це перший випадок, коли Facebook забанив військового та політичного лідера будь-якої країни.

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