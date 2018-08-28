У Франції затримали чоловіка, через якого ввели штрафи за вуличні домагання

Копирайт изображения Marie Laguerre/Cafe video Image caption Кадр із відео, яке стало приводом для ухвалення закону

Французька поліція затримала 25-річного чоловіка, підозрюваного у нападі на 22-річну студентку Марі Лагер.

Місяць тому в мережі з'явилось відео, яке зафіксувало скандальний інцидент з 22-річною французькою студенткою Марі Лагер. Дівчина йшла вулицею у одному з районів Парижа, коли невідомий чоловік почав викрикувати на її адресу непристойності з сексуальним підтекстом.

Лагер крикнула йому "Замовкни!" - у відповідь той наздогнав її і сильно вдарив по обличчю.

Відео з камер спостереження швидко стало популярним у соцмережах - наразі його переглянули майже 6 мільйонів людей.

Інцидент набув такого резонансу, що вже за кілька днів став приводом для ухвалення нового закону: викрик непристойностей та інші форми вуличних домагань відтепер розцінюються французькою владою як правопорушення. За таку поведінку з винуватців може бути стягнений штраф у розмірі від €90 до €750.

Затримати ймовірного фігуранта запису камери спостереження вдалося лише зараз. Цілий місяць чоловік проходив курс лікування у психіатричній клініці - поліція арештувала його в момент, коли він намагався залишити лікарню.

За даними французьких ЗМІ, затриманого звуть Фірас, йому 25 років. Його описують як людину, "здатну вдарити власну матір".

За словами Марі Лагер, вона відчула сильне полегшення, коли дізналася про арешт ймовірного нападника: "Мені пощастило: те, що відео стало вірусним, додало усьому процесу швидкості", - каже дівчина.

"Якщо затриманий - дійсно той, кого шукала поліція, то це дуже сильне повідомлення всім чоловікам, які поводяться з жінками так само жорстоко", - додала Лагер.

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