Меркель восени приїде до України - Порошенко

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ангела Меркель у Києві 23 серпня 2014 року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вже цієї осені - на початку листопада - приїде до Києва з офіційним візитом, повідомив президент України Петро Порошенко.

Він анонсував візит пані Меркель, виступаючи на 13-й нараді керівників закордонних дипломатичних установ України в Києві.

"В цьому колі я вже можу це сказати - цієї осені - на початку листопада - канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну. Це яскраве свідчення особливої уваги Німеччини і Берліна до розвитку взаємовигідного партнерства з Києвом", - заявив Петро Порошенко.

Президент України нагадав, що останнім часом вже двічі розмовляв телефоном з пані Меркель.

Темою для перемовин були активізація мирного процесу, реалізація Мінських домовленостей та перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

Останні рази пані Меркель приїздила до Києва у лютому 2015 року напередодні укладання других Мінських угод. А ще раніше - 23 серпня 2014 року - напередодні Іловайської трагедії та укладання перших Мінських домовленостей.

Раніше експерти допускали, що лідери нормандської четвірки можуть готувати певні домовленності для виконання Мінських угод та запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Інвестиції з Німеччини зростають, а товарообіг складає 8 мільярдів доларів. Ми подолали докризовий рівень", - додав після слів Порошенка посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він додав, що цей візит буде важливий не тільки з погляду на Мінський процес, а й з огляду на економічні питання співпраці.

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