Лех Валенса пообіцяв номінувати Сенцова на Нобелівську премію
Колишній президент Польщі Лех Валенса пообіцяв номінувати політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в РФ, на Нобелівську премію миру.
Про це говориться в заяві Валенси, опублікованій Польською кіноакадемією, яка й звернулась до засновника польського руху "Солідарність" з відповідним проханням.
В заяві Валенси говориться, що український режисер підтримував Євромайдан, брав участь у мирних протестах проти "анексії Росією його рідного Криму", після чого його засудили до 20 років ув'язнення.
Сенцов розпочав голодування, вимагаючи звільнення інших політв'язнів, проте не просить свободи для себе самого.
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За словами колишнього президента Польщі, український режисер втілює ті ідеали, які надихали самого Валенсу під час його боротьби у 1980-х роках: віру в демократію, мирний протест, солідарність націй, самопожертву заради інших.
Він закликав громадськість допомогти звільнити Олега Сенцова.
Екс-президент заявив, що запропонує Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.
Міністр культури України Євген Нищук у Facebook подякував полякам за таку ініціативу.
За його словами, Олег Сенцов, "як ніхто інший, достойний такої відзнаки".
Справа Сенцова
У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичної спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.
Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.
Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.
В Україні та інших країнах світу регулярно проходять акції на підтримку Олега Сенцова.
Голодування
14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який проходив у Росії, Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.
Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.
Про те, що стан режисера після 90 днів голодування "катастрофічно поганий", 11 серпня повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.
В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.
"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.
"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.
Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.
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