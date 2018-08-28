Лех Валенса пообіцяв номінувати Сенцова на Нобелівську премію

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Колишній президент Польщі Лех Валенса пообіцяв номінувати політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в РФ, на Нобелівську премію миру.

Про це говориться в заяві Валенси, опублікованій Польською кіноакадемією, яка й звернулась до засновника польського руху "Солідарність" з відповідним проханням.

В заяві Валенси говориться, що український режисер підтримував Євромайдан, брав участь у мирних протестах проти "анексії Росією його рідного Криму", після чого його засудили до 20 років ув'язнення.

Сенцов розпочав голодування, вимагаючи звільнення інших політв'язнів, проте не просить свободи для себе самого.

За словами колишнього президента Польщі, український режисер втілює ті ідеали, які надихали самого Валенсу під час його боротьби у 1980-х роках: віру в демократію, мирний протест, солідарність націй, самопожертву заради інших.

Він закликав громадськість допомогти звільнити Олега Сенцова.

Екс-президент заявив, що запропонує Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Міністр культури України Євген Нищук у Facebook подякував полякам за таку ініціативу.

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За його словами, Олег Сенцов, "як ніхто інший, достойний такої відзнаки".

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичної спільноти і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

В Україні та інших країнах світу регулярно проходять акції на підтримку Олега Сенцова.

Голодування

14 травня, за місяць до початку Чемпіонату світу з футболу, який проходив у Росії, Олег Сенцов оголосив голодування, яке триває з того часу.

Він оголосив голодування, бо хотів у такий спосіб привернути увагу до ув'язнених за політичними мотивами у тюрмах Росії та Криму громадян України.

Про те, що стан режисера після 90 днів голодування "катастрофічно поганий", 11 серпня повідомила двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан - брат написав їй листа.

В інтерв'ю ВВС News Україна вона прокоментувала фото Олега Сенцова, які перед тим опублікувала уповноважена України з прав людини Людмила Денісова. За її словами, ті знімки їй надіслала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

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"Це в'язень Освенцима просто. Він дуже худий, очі запалі", - сказала сестра.

"Олег мені писав, що встає дуже рідко і лише за крайньої потреби. Здебільшого, він лежить", - додала вона.

Сестра також наголосила на анемії, болі в серці та слабкому пульсі.

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