Трамп звинуватив Google у прихильності до лівих ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп звинувачує Google у махінаціях з результатами пошуку фрази "Трамп новини" (Trump news).

У своєму Twitter він звинуватив технологічного гіганта у наданні пріоритету негативним новинам від, як він назвав, "національних лівих ЗМІ".

Він сказав, що більшість історій, які з'явилися на сторінці результатів, були негативними та що позиції консервативних новин "понизили".

Google відкинув вплив політики на формування результатів пошуку.

Мерседес Банз, викладач цифрових технологій в Королівському коледжі Лондона, вважає малоймовірним, що Google навмисно впорядковує новини за політичними поглядами.

"Алгоритм новин Google оптимізований виходячи з актуальності та близькості події, але, як правило, не оптимізований для пошуку за політичними поглядами", - сказала вона BBC News.

Тим не менш, Google має тенденцію розміщати веб-сторінки вище, якщо багато людей на них посилаються.

На веб-сторінці підтримки Google зазначено, що існує "понад 200 факторів", які впливають на рейтинг веб-сторінки в пошуковій системі.

У своєму Twitter президент Трамп стверджує, що 96% новин, наданих Google у відповідь на фразу "Трамп новини", були з лівих ЗМІ.

Президент не назвав джерело цієї цифри.

Сайт The Verge вважає, що дані він міг взяти з дослідження Паули Бол'ярд з консервативного новинного сайту PJ Media.

Пані Бол'ярд згадувала цифру 96% і заявила, що CNN має найбільше посилань, про що зазначив і президент Трамп.

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"Я виконувала пошук декілька разів за допомогою різних комп'ютерів - зареєстрованих на різних користувачів - і Google давав подібні результати", - написала вона.

Пані Бол'ярд, вважає, що хоч результати не є підсумком наукового дослідження, вони наводять приклад упередженості щодо контенту правого політичного спрямування.

У Google заявили, що метою пошукової системи є якнайшвидше знайти релевантні посилання на запити користувачів.

"Пошук не використовується для встановлення політичного порядку денного, і ми не впливаємо на наші результати щодо будь-якої політичної ідеології", - сказав прес-секретар компанії.

Він заявив, що компанія кожного року випускає сотні покращень для алгоритмів, аби забезпечити високу якість контенту у відповідь на запити користувачів.

"Ми постійно працюємо над покращенням інструменту пошуку Google, і ми ніколи не використовуємо результати пошуку, аби маніпулювати політичними настроями".

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