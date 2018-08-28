Як забруднення повітря шкодить розумовим здібностям

Копирайт изображения EPA Image caption В Індії забруднення повітря часто призводить до щільного смогу

Довге перебування в місцях із забрудненим повітрям погано впливає на когнітивні здібності, йдеться в спільному дослідженні вчених з Китаю і США.

На думку авторів дослідження, негативний вплив забруднення атмосфери на когнітивні здібності зростає з віком і особливо стосується чоловіків зрілого віку і людей з невисоким рівнем освіти.

В ході експерименту вчених із США та Китаю, близько 20 тисяч жителів Китаю протягом чотирьох років регулярно виконували контрольні роботи з математики та мов.

Результати цього експерименту можуть стосуватися більшості населення планети, впевнені вчені, адже 80% населення земної кулі живе в місцях з небезпечно високим рівнем забруднення повітря.

В основі дослідження лежали виміри рівня діоксиду сірки та азоту і мікрочастинок розміром менше ніж 10 мікронів. Їх проводили в місцях, де мешкали учасники експерименту. Якою мірою кожен з цих трьох забруднювачів відповідальний за порушення когнітивних здібностей, вчені поки не встановили.

Рівні чадного газу, озону та більших частинок в повітрі в розрахунок не бралися.

За статистикою ВООЗ, через хвороби, викликані забрудненням повітря, щороку в світі передчасно помирають близько семи мільйонів осіб.

Копирайт изображения Getty Images

"У нас є свідчення того, що вплив забруднення на показники мовних тестів стає більш помітним з віком, особливо для чоловіків та для менш освічених", - йдеться в дослідженні.

Крім того, через забруднення зростає ризик виникнення дегенеративних хвороб, таких як хвороба Альцгеймера та інші форми деменції, йдеться в дослідженні.

"Довге перебування в забрудненій атмосфері може відкинути людину назад у розвитку на один рік освіти, а це дуже багато", - говорить один зі співавторів дослідження, Сі Чень, співробітник Єльської школи громадської охорони здоров'я.

Попередні дослідження також підтверджують, що забруднення повітря погано впливає на розумові здібності студентів.

В ході більш раннього дослідження вчені давали людям старше десяти років, обох статей, тести з математики та на впізнавання слів. Експеримент проводили в період з 2010 по 2014 роки.

Забруднення повітря: світова статистика

Близько семи мільйонів людей у всьому світі щорічно помирають через забруднення повітря

У 2016 році кількість таких смертей оцінювалася в 4,2 млн

91% населення Землі живе в регіонах з повітрям, яке за стандартами ВООЗ вважається забрудненим

Серед 20 найбільш забруднених міст світу, 14 находяться в Індії

Дев'ять з десяти жителів нашої планети дихають забрудненим повітрям

Джерело: ВООЗ

Дослідники бачать одну з причин того, що чоловіки з середньою освітою і нижче більше схильні до шкідливого впливу брудного повітря, в тому, що вони в основному працюють на вулиці, займаючись важкою фізичною працею.

"Наші висновки про негативний вплив забруднення повітря на когнітивні здібності, особливо на мозок, що старіє, означають, що непрямі наслідки забруднення з точки зору соціального добробуту можуть виявитися куди більш серйозними, ніж ми вважали раніше", - резюмують вчені.

"У випадку з літніми людьми (в нашому дослідженні такими вважаються люди у віці 55-65 і 65+) наслідки накопиченого довгострокового впливу середовища на організм дуже важко нейтралізувати", - говорить Сі Чень.

"Це дуже тривожно, бо нам відомо, що в старшому віці людям часто доводиться приймати вкрай важливі рішення - наприклад, коли йти на пенсію або яку медстраховку вибрати", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images

Хоча дослідження стосувалося тільки Китаю, воно може пролити світло і на ситуацію в інших країнах, що розвиваються та мають високий рівень забруднення.

Автори відзначають, що в країнах, що розвиваються, жителі 98% міст з населенням понад 100 тисяч людей дихають повітрям, що не відповідає стандартам ВООЗ.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.