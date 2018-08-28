Telegram передаватиме спецслужбам дані про підозрюваних у тероризмі

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Росії у Telegram понад 15 млн користувачів

З'явилося положення, що Telegram може передавати спецслужбам IP-адреси та номер телефону користувачів, яких підозрюють в тероризмі. Для цього правоохоронцям потрібно надіслати запит адміністрації месенджера та додати до нього рішення суду.

Новий пункт політики конфіденційності месенджера Law Enforcement Authorities говорить:

"У випадку, якщо Telegram отримує судове розпорядження, яке підтверджує, що вас підозрюють в тероризмі, то ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефону відповідним спецслужбам. На даний момент подібних ситуацій не було. Якщо ж такий випадок станеться, то інформація про це буде опублікована в каналі @transparency в звіті, який публікують кожні півроку".

З цього випливає, що відтепер Telegram зможе видавати дані користувачів, але тільки за рішенням суду і тільки по конкретних особах.

Засновник Telegram Павло Дуров прокоментував таке рішення у себе в Telegram: "Незалежно від того, чи будемо ми колись користуватися цим правом [передачі даних про терористів], така міра має зробити Telegram менш привабливим майданчиком для тих, хто займається тут розповсюдженням терористичної пропаганди".

На думку Дурова, рішення не призведе до припинення спроб заблокувати Telegram в Росії, оскільки влада хоче отримати доступ до листування всіх користувачів.

Заступник голови Роскомнадзору Вадим Суботін сказав РИА Новости, що месенджер має перейти від заяв до безпосередньої взаємодії "з компетентними органами".

"До діалогу приходять тоді, коли є друга сторона як мінімум, поки що це монолог в ЗМІ. Напевно, варто все ж увійти у взаємодію з нашими компетентними органами у вигляді ФСБ Росії, ну а далі вже виконувати російське законодавство", - заявив представник відомства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновник Telegram Павло Дуров раніше обіцяв, що не передасть дані користувачів владі

Керівник Міжнародної правозахисної групи "Агора", адвокат Telegram Павло Чіков сказав виданню Код Дурова, що прогнозувати подальший розвиток подій ще зарано. На його думку, зміни є наслідком справи ФСБ проти Telegram, але це не результат переговорів з владою, оскільки Telegram давно бореться з тероризмом (прикладом є блокування каналів - @ISISwatch):

"Більш того, я б сказав, що це правильний напрямок. Ми як представники Telegram ніколи не заперечували права та навіть обов'язки влади боротися з тероризмом, навпаки, пропонували саме такий цивілізований шлях - судовий запит в обмін на розкриття. І навіть не листування, а лише IP та телефону. Баланс інтересів національної безпеки та недоторканності приватного життя має бути знайдений. Telegram пропонує свій варіант. ФСБ не пропонувала нічого", - сказав Чіков.

"Зміна в ліцензійній угоді Telegram - це логічно та правильно, - вважає заступник гендиректора "1C-Бітрікс" Сергій Кулешов. - Головне в цій новині - компанія не видає листування, а надає тільки номер телефону та IP-адресу. Листування охороняється конституцією і залишиться в месенджері".

За словами Кулешова, він не очікував від Дурова руху до діалогу з владою. "Думаю, найближчим часом ми почуємо офіційну заяву. Ця тема буде обговорюватися в ЗМІ, і компанії доведеться працювати в публічному полі. Можливо, буде нова апеляція на судове рішення про блокування месенджера на території Росії", - зазначив експерт.

"Ми зможемо без проксі та VPN користуватися просунутим месенджером. А бізнес буде повноцінно використовувати Telegram як канал просування та комунікації зі своєю аудиторією. Через блокування підприємці бояться інвестувати в цей канал", - підсумував Кулешов.

Звіти прозорості

Міжнародні IT-компанії отримують запити російської влади, але не всі поспішають їх задовольняти. Результати вони публікують раз на півроку в звітах про прозорість.

Як показав аналіз BBC, з технологічних гігантів тільки Apple активно співпрацює з російською владою.

У 2017 році компанія задовольнила рекордну кількість запитів з Росії - 589. При цьому Росія не є лідером за кількістю запитів - Німеччина, США та Іспанія звертаються в Apple по кілька тисяч разів на рік.

Microsoft, Facebook, Twitter, навпаки, відмовляються надавати дані російської влади, - навіть по так званим терміновим запитам, що передбачає, що від їх задоволення може залежати чиєсь життя.

Зміна політики Telegram пов'язана із запровадженням Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) в Європі, який набув чинності 25 травня 2018 року.

Він передбачає нові вимоги до обробки персональних даних споживачів. Компанії, які не будуть їм відповідати, не зможуть працювати на європейському ринку і можуть бути оштрафовані на суму до 20 млн євро.