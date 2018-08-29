Шукаєте роботу? Азія потребує 240 тисяч пілотів

Image caption Найбільший запит на пілотів в наступні 20 років буде в Китаї, Південно-Східній Азії та Індії

Якщо вам потрібна робота, ви можете розглянути можливість навчання на пілота авіаліній та переїзд до Китаю.

Компанія Boeing прогнозує, що в найближчі два десятиліття Азійсько-Тихоокеанський регіон потребуватиме найбільшу у світі кількість нових пілотів, бортпровідників та авіатехніків.

Економічне зростання в регіоні сприятиме збільшенню добробуту населення та подорожей, завдяки чому до 2037 року виникне потреба в 240 тисячах нових пілотів та 317 тисячах нових бортпровідниках. Половину з цієї кількості потребуватиме Китай.

Такі прогнози обіцяють додаткове навантаження для індустрії, яка вже зараз потерпає від дефіциту пілотів та труднощів з навчанням.

Старші пілоти збираються вийти на пенсію протягом наступного десятиліття, водночас зростає попит на послуги авіаперевезень, зокрема, "гелікоптерний туризм" та подорожі на розкішних приватних літаках.

За оцінкою Boeing, Китай потребуватиме у наступні 20 років 128,5 тисяч пілотів, 126,75 тисячі авіатехніків та понад 147 тисяч бортпровідників, Південно-Східна Азія - 48,5 тисяч пілотів, 54 тисячі авіатехніків та понад 76 тисяч бортпровідників, а Південна Азія - 42,75 тисяч пілотів, 35 тисяч авіатехніків та понад 43 тисячі бортпровідників.

Таке бачення майбутнього авіаперевезень від Boeing використовується і для створення прогнозів на постачання нових літаків. Не дивно, що Азійсько-Тихоокеанський регіон також буде лідером глобального попиту на нові літаки.

Американський аерокосмічний гігант передбачає, що 40% всіх нових пасажирських літаків постачатимуть авіакомпаніям в Азійсько-Тихоокеанському регіоні протягом найближчих років.

Застебніть ремені безпеки

Boeing має програму прискореної підготовки пілотів, проте навіть цього конвеєру буде недостатньо для задоволення зростаючого попиту з боку індустрії авіаперевезень.

"Сильний попит на пілотів у регіоні триває, і ми очікуємо, що це буде продовжуватися протягом найближчих декількох років", - сказав Кіт Купер, віце-президент з навчання та професійних послуг для Boeing Global Services.

Аналітики попереджають, що дефіцит пілотів ставить під загрозу зростання авіаційної галузі.

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Середній клас у Китаї збільшується і дедалі більше подорожує

Без пілотів літаки залишатимуться на землі. А запит пілотів на вищі зарплати також відіб'ється на прибутках.

"Складна мережа"

У країнах, де існують сильні профспілки, таких як Велика Британія та Франція, вимоги щодо збільшення заробітної плати та пільг призвели до виснажливих страйків.

Авіаційна індустрія також стикається з турбулентністю у вигляді глобальних торгових воєн.

Виконавчий директор Boeing Денніс Мюленбург попередив, що зростання торгових конфліктів між США та Китаєм може збільшити витрати виробників літаків.

"Аерокосмічна промисловість процвітає завдяки вільній та відкритій торгівлі. Ми стурбовані тим, що це може вплинути на витрати на ланцюжок постачань, але ці ланцюжки постачань циркулюють в обох напрямках (між Китаєм та США.- Ред.), це складна мережа у всьому світі", - наголосив пан Мюленбург.

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