NASA створило мобільний додаток для селфі в космосі
Космічне агентство NASA створило мобільний додаток, за допомогою якого можна зробити селфі на тлі зірок.
Додаток NASA Selfies випустили до 15-річчя запуску космічного телескопу "Спітцер".
Тлом для фото у скафандрі стали фотографії, зняті "Спітцером", - наприклад, Чумацький шлях або Туманність Оріона.
Користувачам потрібно лише зробити селфі та обрати один з 30 космічних об'єктів, на тлі якого вони позуватимуть, повідомляє сайт NASA.
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NASA також запустили віртуальну екскурсію системою екзопланет TRAPPIST-1, яку теж відкрив "Спітцер".
Телескоп "Спітцер" запустили 25 серпня 2003 року.
Він працює в інфрачервоному діапазоні, завдяки чому може бачити зірки, що охололи, планети поза Сонячною системою і величезні молекулярні хмари.
Телескоп назвали на честь американця Лаймана Спітцера, одного з найвидатніших астрофізиків 20 сторіччя.