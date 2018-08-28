NASA створило мобільний додаток для селфі в космосі

Копирайт изображения NASA/JPL-Caltech Image caption У додатку міститься інформація про кожний космічний об'єкт, на тлі якого можна зробити фото

Космічне агентство NASA створило мобільний додаток, за допомогою якого можна зробити селфі на тлі зірок.

Додаток NASA Selfies випустили до 15-річчя запуску космічного телескопу "Спітцер".

Тлом для фото у скафандрі стали фотографії, зняті "Спітцером", - наприклад, Чумацький шлях або Туманність Оріона.

Користувачам потрібно лише зробити селфі та обрати один з 30 космічних об'єктів, на тлі якого вони позуватимуть, повідомляє сайт NASA.

NASA також запустили віртуальну екскурсію системою екзопланет TRAPPIST-1, яку теж відкрив "Спітцер".

Телескоп "Спітцер" запустили 25 серпня 2003 року.

Він працює в інфрачервоному діапазоні, завдяки чому може бачити зірки, що охололи, планети поза Сонячною системою і величезні молекулярні хмари.

Телескоп назвали на честь американця Лаймана Спітцера, одного з найвидатніших астрофізиків 20 сторіччя.