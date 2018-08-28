Як фальшивий мільярдер обдурює людей у Twitter

Копирайт изображения Reuters Image caption У соцмережі створили фальшивий акаунт мільярдера Воррена Баффета

Воррен Баффет не розміщує мотиваційних цитат у Twitter. Але фальшивий Воррен Баффет це робить, і ви, можливо, бачили його пораду цього тижня.

Акаунт, який видає себе за 87-річного американського інвестора, став популярним в соціальній мережі Twitter у суботу, коли отримав майже 300 тисяч лайків за свій дебютний пост.

Пропустити Twitter допис , автор: @warrenbuffet99 Advice for the all the young people:

1 read and write more

2 stay healthy and fit

3 networking is about giving

4 practice public speaking

5 stay teachable

6 find a mentor

7 keep in touch with friends

8 you are not your job

9 know when to leave

10 don’t spend what you don’t have — Warren Buffet (@warrenbuffet99) 25 серпня 2018 р.

З того часу він зібрав близько двох мільйонів лайків за свої мотиваційні цитати.

Реальний Воррен Баффет, генеральний директор конгломерату Berkshire Hathaway, має обліковий запис у Twitter. Але він не публікував там нічого з 2016 року.

Акаунт @WarrenBuffet99 має явні ознаки фальшивки:

Немає синьої галочки. Подумайте над цим. Воррен Баффет - це значна особа - чому його акаунт не верифікований Twitter?

Обмежена активність. Перший твіт від 25 серпня і має лише мотиваційні цитати. Хіба це насправді те, на чому один із найбагатших людей світу зосередив би свою активність в соціальних мережах?

Його ім'я написано неправильно. Англійською має бути Warren Buffett, а не Warren Buffet.

Ознаки того, що цей обліковий запис фальшивий, не спинили журналістів та політиків від того аби поширювати його дописи.

Акаунт імітує фольклорний стиль Баффета - це створює відчуття, що сама людина дає життєві поради люб'язним тоном, приправляючи їх хвилюванням про сучасний швидкоплинний спосіб життя.

"Говорити хороші слова людям ніколи не вийде з моди", заявляє він, або: "У конкретний день, скільки годин ти щасливий і вільний від стресу? Порахуй".

"Речі, яких я навчився з віком: немає щастя без вдячності, немає миру без пробачення, немає добрих звичок без самодисципліни", - говориться в одному пості, опублікованому у вівторок.

Але на противагу цьому, справжній Баффет постив нечасто й вибірково. Його декілька постів розповідають про кількох успішних жінок-власників підприємств або є роздумами про прогресивну економіку.

Копирайт изображения Getty Images

Чи можна пояснити успіх фальшивого акаунту нашою потребою у позитивному контенті в ці темні часи? Або, можливо, ми сподіваємось піти по стопах одного з найуспішніших інвесторів у світі?

BBC намагалася зв'язатися з @WarrenBuffet99, щоб дізнатися більше про те, хто за ним стоїть, але акаунт не відповідав на запити.

Тим часом, якщо ви оплакуєте втрату ранкового мотиватора, то не бійтеся, ви можете звернутися до деяких цитат справжнього Воррена Баффета.

"Чим з меншою розсудливістю інші ведуть свої справи, тим більшу розсудливість ми маємо проявляти, коли ведемо наші власні", - йдеться у щорічному посланні до акціонерів Berkshire Hathaway від 2017 року.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.