Узбецьких податківців зобов’язали вклеювати у посвідчення фото близьких. Чому?

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Співробітники податкової Бухарської області Узбекистану відтепер повинні вклеювати у посвідчення фото членів родини - щоб було соромно займатися корупцією.

Керівництво податкової служби Бухарської області Узбекистану затвердило нові вимоги до особистих посвідчень співробітників. Тепер поруч із власним фото, податківці повинні будуть вклеювати знімки членів своїх родин. Про це повідомляє місцеве видання Kuz.uz.

Автори ініціативи вважають, що знімки дружин чи дітей будуть нагадувати працівникам, що вдома їх чекають близькі. Це має втримати податківців від дій, що можуть заплямувати репутацію служби.

За задумом керівництва, нові правила повинні допомогти впровадити в життя принцип "Податкова служба - надійний партнер доброчесного платника податків", проголошений президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.

Значна частина користувачів місцевих соцмереж назвала ідею податківців "дурною" та такою, що ніяк не допоможе у боротьбі з корупцією. Деякі припустили, що вимога вклеювати фото членів родини може суперечити законам про захист персональних даних.

Нагрудні посвідчення зобов'язані носити всі працівники податкової служби: від рядових інспекторів до керівників вищої ланки.

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