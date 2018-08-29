Чому кількість жертв урагану в Пуерто-Рико занизили у 50 разів?

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Влада Пуерто-Рико заявила, що кількість жертв урагану "Марія" у вересні 2017 року в 50 разів перевищує цифру, яку озвучували до цього.

Цілий рік в офіційних даних значилися 64 загиблих, насправді їх аж 2975.

Багато хто загинув не під час самого урагану, а через відсутність адекватної медичної допомоги, електропостачання та питної води.

Інші померли через зараження крові та брак медикаментів для людей, які мають діабет.

Нові дані з'явилися завдяки дослідженням, проведеним фахівцями з Університету Джорджа Вашингтона.

Копирайт изображения AFP/Getty Images)

Трамп не допоміг

Губернатор Пуерто-Рико Рікардо Роселло сказав, що його уряд з великим сумом погоджується з висновками незалежної комісії.

Місцевий уряд досі не в змозі повністю відновити інфраструктуру та електропостачання на острові, тому звернувся до Конгресу США з проханням надати 139 мільярдів доларів у вигляді екстреної допомоги.

Пуерто-Рико має статус "неінкорпорованої організованої території", тобто знаходиться під управлінням США, однак не є їхньою невіддільною частиною.

Відразу після лиха фінансову допомогу надали. Але Дональд Трамп, який тоді приїхав на острів, жартівливо дорікнув пуерториканцям, що вони своєю ситуацією "сильно вдарили по федеральному бюджету".

Коли ж влада острова знову попросили Вашингтон про допомогу, Трамп досить жорстко написав у своєму Twitter: "Пуерториканці хочуть, щоб все було зроблено за них, проте зусилля повинні робитися на рівні місцевих жителів".

За офіційними даними, ураган "Марія" завдав Пуерто-Рико шкоди на 90 мільярдів доларів, тому невеликий острів не в змозі сам впоратися з відновленням інфраструктури.

Копирайт изображения AFP/GETTY

Чи остаточні дані?

Попередні дані про загиблих з самого початку здавалося фахівцям неправдивими.

Під час урагану швидкість вітру в столиці Пуерто-Рико Сан-Хуані досягала 240 кілометрів на годину. Вітер виривав дерева з корінням, рвав електропоровода.

Критики звинувачували владу острова в тому, що вони навмисно занижували число жертв.

Канцелярія губернатора виправдовується, що вела облік лише тих, хто загинув безпосередньо від урагану.

"Марія" - найсильніший ураган на острові за останні 90 років.

Ряд експертів вважає, що навіть нове число загиблих може виявитися невірним. На їхню думку, доречно говорити про 4,5 тис. жертв.

В середньому жителі острова провели 84 днів без електрики, 64 днів без питної води і 41 день без телефонного зв'язку.

На Пуерто-Рико живуть 3,3 млн людей. Всі вони - американські громадяни.

Після торішнього урагану близько 8% населення переїхало на материкову частину США.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.