"Донбас" Лозниці поїде від України на "Оскар"

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Кінострічка режисера Сергія Лозниці буде змагатись за нагороду в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Український Оскарівський комітет оголосив фільм, який буде висунуто від України на "Оскар": ним став фільм "Донбас" Сергія Лозниці. Стрічку висунуть на премію у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Про це повідомив кінокритик та голова Оскарівського комітету Алік Шпилюк.

Сценарій стрічки заснований на документальних матеріалах та розповідає про події на Сході України.

Прем'єра фільму відбулася 9 травня 2018 року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де в рамках програми "Особливий погляд" стрічка отримала приз за режисуру.

Драматичний фільм є копродукцією України, Німеччини, Франції, Нідерландів та Румунії.

Премія "Оскар" Американської академії кінематографічного мистецтва та науки заснована 1929 року та вручається діячам кіномистецтва за внесок в його розвиток.

"Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою почали регулярно присуджувати з 1953 року.

Кожна країна може подавати лише один фільм, який позмагається за нагороду. Тих, хто буде поданий від країни обирає група експертів у сфері кіно. Таку групу може створювати як державний орган, так і громадські організації, чи професійні об'єднання відповідної країни, проте про її склад потрібно поінформувати Американську кіноакадемію.

Україна висувала на "Оскар" 10 фільмів, проте жоден з них не зміг вибороти нагороду чи увійти до списку номінантів.

Минулого року Україна висунула на Оскар фільм "Рівень чорного" режисера Василя Васяновича, яка розповідає про чорну смугу у житті весільного фотографа.

Статуетку ж здобув фільм "Фантастична жінка" чилійського режисера Себастьяна Леліо.