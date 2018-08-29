Відеосервіс Facebook Watch запрацює по всьому світу

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Сервіс Facebook Watch, який раніше працював лише в США, стане доступним для користувачів з усього світу.

Сервіс, який експерти розцінюють як спробу Facebook створити "власний Youtube", соцмережа запустила ще рік тому, але до цього часу він був доступним лише у США. Незабаром користуватися ним можна буде по всьому світу.

Створювати контент для Facebook Watch поки мають право не всі: окрім США, такий функціонал наразі отримали видавці з Британії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії.

З вересня цей список поповниться ще 20 країнами, інші обіцяють підключити протягом найближчих місяців.

Відеоплатформа дозволяє викладати контент лише тим авторам, які відповідають низці критеріїв: зокрема, щоб публікувати власні відео на Facebook Watch, сторінка має мати не менше 10 тисяч підписників.

Facebook Watch дозволяє заробляти на рекламі, що демонструється глядачам під час перегляду відео. Автори відео отримають 55% доходів, Facebook - 45%.

За словами віце-президента з відеопродуктів Facebook Фіджі Сімо, лише у США, де Watch запустився рік тому, його аудиторія вже складає близько 50 мільйонів користувачів щомісяця.

У Facebook кажуть, що головна перевага їх сервісу - широкі можливості для взаємодії між користувачами.

"Він побудований на тому принципі, що перегляд відео не повинен бути пасивним процесом, - каже Фіджі Сімо. - Ви можете обговорювати відеоконтент з друзями прямо під час перегляду".

Сімо додала, що функції сервісу також дозволяють влаштовувати групові перегляди тих чи інших шоу, а також запускати онлайн-голосування та вікторини.

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