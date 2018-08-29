Віроломне вбивство: всі подробиці розслідування причетності Росії до Іловайська

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Головна військова прокуратура оприлюднила останні результати досудового розслідування причетності Росії до конфлікту на Донбасі, в тому числі до трагічної загибелі українських військових під Іловайськом в серпні 2014 року.

Детальний звіт оприлюднено на сайті Генпрокуратури.

Слідство дійшло висновку, що замисел керівництва антитерористичної операції - зайняти та блокувати Іловайськ українською армією - "був цілком обґрунтованим". Адже він дозволив би взяти під контроль шляхи постачання та згодом оточити і звільнити місто Донецьк.

Втім, зважаючи на успіхи збройних сил України влітку 2014 року, керівництво армії РФ організувало "пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області".

В результаті вторгнення, зазначає прокуратура, "вчинено віроломне вбивство" 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

Збройні сили України зазнали значних збитків, втративши озброєння і військову техніку на суму майже 300 млн грн.

Росія послідовно заперечує свою причетність до конфлікту на Донбасі.

Що дізналося слідство?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час виходу з Іловайська загинули сотні українських військових

Сили Росії переважали в рази

Наймасштабніше вторгнення відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року. Російські сили налічували дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП); до 60 гармат; до 45 мінометів; 5 протитанкових ракетних комплексів.

Співвідношення сил України та РФ у районі міста Іловайськ склало: особовий склад - 1 до 18; танки - 1 до 11; бронетехніка - 1 до 16; артилерія - 1 до 15; "Гради" - 1 до 24.

"З метою введення в оману та подальшого віроломного вбивства українських військовослужбовців, на російській військовій техніці були завчасно зняті або замасковані тактичні знаки та нанесені розпізнавальні позначки українських підрозділів", - йдеться в доповіді прокуратури.

У повідомленні підкреслюють - такі дії заборонені міжнародним законодавством.

В результаті батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення сил ворога, які значно переважали за чисельністю.

Затягували час, щоб "розстріляти впритул"

Згідно з даними слідства, щоб вивести з оточення українські сили командування АТО розпочало перемовини з представниками генштабу збройних сил РФ. Зокрема, з заступником начальника генштабу РФ Миколою Богдановським.

З 26 до 28 серпня між тодішнім керівником АТО Віктором Муженком та Богдановським відбулося 12 телефонних розмов.

В результаті російська сторона "надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення у не бойовому порядку за узгодженими маршрутами".

Додатковою гарантією безпечного виходу мали стати три захоплені у полон російські десантники, щодо яких була домовленість передати їх представникам Росії після виходу з оточення.

"Водночас слідством достеменно установлено, що у ході перемовин представники збройних сил РФ умисно затягували час для облаштування тактично вигідних вогневих позицій за маршрутом руху сил АТО. 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування генерального штабу збройних сил РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками", - зазначають в прокуратурі.

Росія у судах

Копирайт изображения mil.ru Image caption Миколу Богдановського українська прокуратура називає керівником вторгнення Росії в Україну в 2014 році

У прокуратурі зазначають, що дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено.

За результатами слідства та на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру Богдановському. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Саме Богдановський, за даними слідства, безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів збройних сил РФ під час їхнього вторгнення на територію України.

Загалом, в рамках розслідування причетності Росії до конфлікту на Донбасі українська прокуратура передала інформацію до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття провадження.

Обсяг інформації - понад 500 аркушів. Йдеться про зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі в Іловайську.

Також прокуратура надала докази для підтримання позовів Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції України проти РФ в Міжнародному суді ООН та в Європейському суді з прав людини.

В Україні за цей час велося кримінальне переслідування щодо 107 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 39 високопосадовців, у тому числі 11 осіб з керівництва збройних сил РФ. Це, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його перший заступник-начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов та ще 9 генералів.

Усіх їх оголошено в розшук.

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Крім того, до суду скеровано 44 обвинувальні акти щодо 48 осіб. Вироками українських судів 30 осіб засуджені, у тому числі 11 громадян РФ, серед них троє військовослужбовців збройних сил РФ.

Під час розслідування допитали понад 1700 потерпілих, понад 2500 свідків, провели понад 1870 судових експертиз.

Також опрацювали понад 100 000 одиниць речових доказів (у тому числі захоплені під час проведення антитерористичної операції зброя і боєприпаси, які поставлялися Російською Федерацією).

Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1150 томів (з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно").

Чи винне українське командування?

Слідство дійшло до висновку, що вторгнення під Іловайськом відбувалося на тлі низького рівня боєготовності та боєздатності збройних сил України.

Крім того, мали місце "окремі помилки" керівництва АТО та "численні факти дезертирства", самовільне залишення місць несення військової служби та невиконання наказів начальників серед особового складу в українській армії у той період.

Втім, "безпосередній причинно-наслідковий зв'язок" є саме між трагедією в Іловайську і російським вторгненням, переконані в прокуратурі.

Головна військова прокуратура продовжує збір доказів та встановлення всіх осіб, агресивних дій Росії щодо України.

З тим, щоб винні були "притягнуті до кримінальної відповідальності та понесли заслужене покарання, яке визначать як українські суди, так і Міжнародний кримінальний суд".

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