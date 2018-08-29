Козам подобаються щасливі люди - дослідження

Копирайт изображения Christian Nawroth/PA Wire Image caption Один з авторів дослідження Крістіан Новрот разом із піддослідним

Науковці з'ясували, що кіз приваблюють люди зі щасливим виразом обличчя.

Результати дослідження свідчать про те, що зчитувати настрій людей можуть більше видів тварин, ніж вважалося раніше.

Дослідники показували козам дві фотографії однієї людини - одну із сердитим виразом обличчя, а другу - зі щасливим.

Кози, які брали участь у дослідженні, одразу прямували до щасливих облич, зазначається у статті в журналі Open Science.

Такі результати свідчать про те, що розуміти настрій по обличчю можуть не лише тварини, які тривалий час є компаньйонами людей, як от собаки чи коні.

Натомість, виявляється, що тварини, яких зробили свійськими задля виробництва їжі, такі як кози, теж можуть зчитувати настрій за виразом.

Дослідження провели в притулку для кіз Баттеркапс у графстві Кент, Велика Британія.

Під час експерименту науковці з Лондонського університету королеви Марії розміщували на стінці по дві чорно-білих фотографії на відстані 1,3 метра одна від одної.

Після цього кіз відпускали, щоб вони самі обрали куди їм іти.

Чарівна усмішка

Дослідники з'ясували, що кози без сумнівів віддають перевагу усміхненим обличчям. Вони підходили до щасливих фотографій першими. Тварини також довше обнюхували такі обличчя.

Копирайт изображения Christian Nawroth Image caption Дослідження проводили у притулку для кіз у Великій Британії

Втім, ефект був добре помітним лише, якщо щасливі фото розміщували праворуч.

Коли такі фотографії вішали ліворуч, кози не мали особливих преференцій.

Це пояснюється тим, що кози використовують для обробки інформації лише одну півкулю мозку, так само як і деякі інші тварини, вважають дослідники.

На їхню думку, ліва півкуля відповідає за обробку позитивних емоцій або ж права півкуля відповідає за уникнення сердитих облич.

Один зі співавторів дослідження Алан МакЕлліґотт розповів: "Дослідження має важливе значення для того, як ми взаємодіємо з худобою та іншими видами тварин, тому що здібності сприймати людські емоції можуть бути характерними не лише для домашніх улюбленців".

Співавторка Наталія Альбукерке з Університету Сан-Паулу, Бразилія, пояснює: "Дослідження щодо емоційного сприйняття вже довели, що у собак та коней такі здібності дуже розвинуті".

"Але досі не було підтвердження того, що такі тварини як кози, теж можуть зчитувати вирази людських облич. Наші результати відкрили нові шляхи для розуміння емоційного життя всіх свійських тварин", - розповіла дослідниця.

Дослідження може також вплинути на добробут тварин, змінивши уявлення про худобу, зважаючи на їхню чутливість.

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