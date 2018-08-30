Нові суперники Шахтаря: в Монако провели жеребкування Ліги Чемпіонів

Копирайт изображения UNIAN Image caption У травні футболісти "Шахтаря" виграли Кубок України з футболу

В Монако завершилося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів сезону 2018/2019.

Команд-учасниць розподілили на вісім груп. Донецький "Шахтар" потрапив до групи F.

За вихід у плей-офф українці змагатимуться з англійським "Манчестер Сіті", німецьким "Хоффенхаймом" та французьким "Ліоном".

Всього у груповому етапі візьмуть участь 32 клуби. Перші матчі відбудуться 18 та 19 вересня. Точний календар оголосять пізніше.

Раніше київське "Динамо" програло "Аяксу" у відборі до Ліги чемпіонів.

У першому матчі "Динамо" програло амстердамському "Аяксу" з рахунком 3-1, другий матч закінчився сухою нічиєю.