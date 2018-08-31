У в'язницю за фото оголених акторок: в США засудили хакера

Копирайт изображения PA Image caption Дженніфер Лоуресн назвала хакерську атаку на себе сексуальним злочином

Чоловіка, який зламав облікові записи голлівудських зірок в Apple iCloud засудили до восьми місяців ув'язнення у США. Серед жертв хакера, зокрема, була акторка Дженніфер Лоуренс.

Сумнозвісний скандал розгорівся, коли оголені фото та пікантні відео Лоуренс та інших знаменитостей опинилися в інтернеті.

Одним із чотирьох людей, звинувачених у хакерській атаці 2014 року, був Джордж Гарофано.

Трьох інших зловмисників раніше вже засудили до ув'язнень терміном від 9 до 18 місяців.

26-річний Гарофано визнав, що отримав доступ до імен та паролів знаменитостей, надіславши їм електронного листа. У повідомленні чоловік видав себе за члена команди безпеки Apple.

Серед його жертв серед інших були акторка Кірстен Данст та модель Кейт Аптон, а також пересічні громадяни.

У тексті вироку прокурор зазначив: "Пан Гарофано вчинив серйозний злочин. Він незаконно зламав онлайн профайли своїх жертв, порушив їхню приватність та вкрав особисту інформацію, серед якої були інтимні фотографії".

"Це не було одноразовим порушенням. Протягом 18 місяців він повівся так 240 разів".

За наказом федерального судді американського округу у Бриджпорт, штат Коннектикут, за чоловіком наглядатимуть ще три роки після звільнення із в'язниці.

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