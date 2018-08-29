У Німеччині після сутичок демонтували золоту статую Ердогана

Копирайт изображения EPA Image caption Мешканці німецького міста Вісбаден по-різному поставилися до появи статуї турецького президента

У німецькому місті Вісбаден демонтували чотириметрову статую президента Туреччини після того, як на ній написали "турецький Гітлер".

Статую Реджепа Таїпа Ердогана встановили на площі в рамках фестивалю мистецтв Вісбаденського Бієнале.

Організатори заявили, що сподівались на дискусії, пов'язані з темою цього року - "поганими новинами".

Натомість це викликало конфлікт між прихильниками та критиками пана Ердогана. Пожежники демонтували статую у вівторок ввечері.

Міський радник Олівер Франц повідомив газеті Wiesbadener Kurier, що образи переросли у фізичні сутички, і "було помічено лезо холодної зброї".

"За згодою із національною поліцією мер Свен Геріх вирішив прибрати статую, оскільки безпеку більше не можна було гарантувати", - написала влада міста в Twitter.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Пожежники прибрали статую під покровом темряви

У Німеччині проживає чисельна турецька меншина, яка має різне ставлення до пана Ердогана, що є віддзеркаленням різниці поглядів жителів у самій Туреччини.

Дехто підтримує його націоналістичну політику, інші звинувачують його в авторитарних тенденціях.

Відносини між Німеччиною та Туреччиною останнім часом охололи - не останньою мірою через інцидент у березні 2017 року, коли пан Ердоган порівняв німецьких чиновників з нацистами.

Ці образливі слова він сказав після того, як німецька влада скасувала мітинги, на яких президент Туреччини сподівався заручитись підтримкою турецьких громадян, що проживають в Німеччині, напередодні ключового референдуму в його країні.

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У серпні того ж року, за місяць до загальних виборів у Німеччині, Ердоган назвав керівництво країни "ворогами Туреччини", які заслужили недовіру виборців. Його заяву жорстко засудили німецькі міністри.

Автори статуї сказали, що вони хотіли лише викликати публічні дебати.

"За демократії нам потрібно миритися з усіма видами думок", - зауважив керівник міського театру Вісбадена Ерік Лауфенберг.

Реджеп Таїп Ердоган планує державний візит до Берліна наприкінці вересня.

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