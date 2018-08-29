Битва за гребінці: чому британські та французькі рибалки побилися у морі
Французьких рибалок звинувачують в нападі на англійських колег з використанням каміння та димових шашок. У ніч на вівторок біля берегів Нормандії сталася сутичка, в якій з французької сторони брали участь 35 рибальських човнів. Рибалки двох країн побилися за право ловити морські гребінці.
Морське зіткнення відбулося в 22 кілометрах від берегів Нормандії, у Затоки Сени.
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Ця акваторія багата морськими гребінцями. У британських рибалок є юридичне право їх ловити, але присутність британців не подобається французьким рибалкам, які вважають, що їхні колеги виловлюють занадто багато молюсків.
Тепер британські рибалки сподіваються отримати захист від уряду, а французькі бояться втратити один зі своїх "найважливіших ресурсів".
Що сталося?
У ніч на вівторок 35 французьких рибальських суден зібралися в затоці та рушили в бік району, де британці ловили молюсків, аби висловити протест проти "пограбування".
"Французи хотіли перешкодити роботі британців, і сталося зіткнення", - говорить керівник рибальського відомства Нормандії Дімітрій Рогофф. "Мабуть, хтось кидав каміння, але поранених немає", - додав він.
Чисельна перевага була на боці французів - проти їхніх 35 човнів у британців було всього п'ять. В результаті їм довелося відступити назад в Англію.
У сутичці було пошкоджено кілька човнів, два британських судна - Golden Promise та Joanna C - повернулися в порт Бріксхем з розбитими шибками.
Британські рибалки розповідали, що французи їх оточили та почали кидати в човни каміння й шматки залізних ланцюгів.
На відео, яке опублікували французькі ЗМІ, можна побачити, як шотландське судно "Ханіборн-3" зіткнулося з іншим човном.
Чому зіткнення сталося зараз?
Суперечки між рибалками почалися близько 15 років тому, проте впродовж п'яти останніх років діяла угода: великі британські судна не заходили в район, натомість дрібним човнам не заважали там працювати.
Однак у британців була перевага: французькі закони дозволяють ловити гребінці тільки з 1 жовтня по 15 травня, а британці можуть ловити їх протягом всього року.
Через це незадоволені французи в цьому році відмовилися від угоди.
"Для британців це як безкоштовний бар - вони можуть ловити скільки завгодно, де захочуть і коли захочуть", - скаржиться Дімітрій Рогофф.
"Ми не хочемо, щоб вони взагалі припинили видобуток, але вони можуть хоча б дочекатися 1 жовтня, щоб ми його розділили. Гребінці - один з основних продуктів Нормандії, найважливіший ресурс і дуже чутлива тема", - наголошує він.
Як відреагували британці?
Керівник Шотландської асоціації виробників білої риби Майк Парк вважає подію "справжнім піратством".
"У нього [шотландського судна] було повне право там перебувати. Британські судна мають право заходити в цю французьку зону. Це не протизаконно", - сказав пан Парк у розмові з ВВС.
"Судно Peterhead робило свою роботу. Французи, швидше за все, просто напали на нього", - додав він.
Британська рибальська федерація закликала обидві сторони до спокою.
"Ми звернулися до британського уряду і зажадали захисту наших човнів, які рибалять законно. Питання, через які відбуваються зіткнення, потрібно вирішувати за столом переговорів, а не на морі, де хтось може постраждати", - заявив керівник федерації Баррі Деас.