Битва за гребінці: чому британські та французькі рибалки побилися у морі

Копирайт изображения EVN/France Télévision Image caption Британські рибалки мають законне право вилову гребінців, але французькі рибалки незадоволені відсутністю календарних обмежень для британських колег

Французьких рибалок звинувачують в нападі на англійських колег з використанням каміння та димових шашок. У ніч на вівторок біля берегів Нормандії сталася сутичка, в якій з французької сторони брали участь 35 рибальських човнів. Рибалки двох країн побилися за право ловити морські гребінці.

Морське зіткнення відбулося в 22 кілометрах від берегів Нормандії, у Затоки Сени.

Ця акваторія багата морськими гребінцями. У британських рибалок є юридичне право їх ловити, але присутність британців не подобається французьким рибалкам, які вважають, що їхні колеги виловлюють занадто багато молюсків.

Тепер британські рибалки сподіваються отримати захист від уряду, а французькі бояться втратити один зі своїх "найважливіших ресурсів".

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Що сталося?

У ніч на вівторок 35 французьких рибальських суден зібралися в затоці та рушили в бік району, де британці ловили молюсків, аби висловити протест проти "пограбування".

"Французи хотіли перешкодити роботі британців, і сталося зіткнення", - говорить керівник рибальського відомства Нормандії Дімітрій Рогофф. "Мабуть, хтось кидав каміння, але поранених немає", - додав він.

Чисельна перевага була на боці французів - проти їхніх 35 човнів у британців було всього п'ять. В результаті їм довелося відступити назад в Англію.

У сутичці було пошкоджено кілька човнів, два британських судна - Golden Promise та Joanna C - повернулися в порт Бріксхем з розбитими шибками.

Британські рибалки розповідали, що французи їх оточили та почали кидати в човни каміння й шматки залізних ланцюгів.

На відео, яке опублікували французькі ЗМІ, можна побачити, як шотландське судно "Ханіборн-3" зіткнулося з іншим човном.

Чому зіткнення сталося зараз?

Суперечки між рибалками почалися близько 15 років тому, проте впродовж п'яти останніх років діяла угода: великі британські судна не заходили в район, натомість дрібним човнам не заважали там працювати.

Однак у британців була перевага: французькі закони дозволяють ловити гребінці тільки з 1 жовтня по 15 травня, а британці можуть ловити їх протягом всього року.

Через це незадоволені французи в цьому році відмовилися від угоди.

"Для британців це як безкоштовний бар - вони можуть ловити скільки завгодно, де захочуть і коли захочуть", - скаржиться Дімітрій Рогофф.

"Ми не хочемо, щоб вони взагалі припинили видобуток, але вони можуть хоча б дочекатися 1 жовтня, щоб ми його розділили. Гребінці - один з основних продуктів Нормандії, найважливіший ресурс і дуже чутлива тема", - наголошує він.

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Як відреагували британці?

Керівник Шотландської асоціації виробників білої риби Майк Парк вважає подію "справжнім піратством".

"У нього [шотландського судна] було повне право там перебувати. Британські судна мають право заходити в цю французьку зону. Це не протизаконно", - сказав пан Парк у розмові з ВВС.

"Судно Peterhead робило свою роботу. Французи, швидше за все, просто напали на нього", - додав він.

Британська рибальська федерація закликала обидві сторони до спокою.

"Ми звернулися до британського уряду і зажадали захисту наших човнів, які рибалять законно. Питання, через які відбуваються зіткнення, потрібно вирішувати за столом переговорів, а не на морі, де хтось може постраждати", - заявив керівник федерації Баррі Деас.