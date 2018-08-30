Полювали на оленів, а потрапили в пастку до білих ведмедів

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Троє мисливців з поселення інуїтів Науйаат за полярним колом на канадській території полювали на нарвалів та північних оленів. І саме в цей час на них напала біла ведмедиця з дитинчам.

Одного мисливця вона задерла відразу, двоє інших отримали легкі травми. Однак на цьому трагедія не закінчилася.

Айсберги заблокували узбережжя в районі, де полювали інуїти, тому вони не змогли вийти в море, аби повернутися додому.

Але й це ще не всі їхні халепи. На човні виявилися технічні неполадки.

В очікуванні рятувальників вони розбили табір і протягом трьох днів спали по черзі, адже цей тимчасовий притулок оточили інші ведмеді.

Тіло мертвого товариша було весь час з ними.

Після того, як чоловіки не повернулися вчасно з полювання, пошуково-рятувальна команда вирушила на їхні пошуки. Виявили чоловіків у ста кілометрах від поселення.

Ведмедиця та дитинча, які напали на мисливців, були вбиті. Також вбили ще трьох ведмедів, які підійшли дуже близько до табору чоловіків, що чекали на допомогу.

Загроза життю

Це вже другий випадок загибелі людей після зустрічі з білими ведмедями, що стався цього літа.

На початку липня 31-річний Аарон Гібсон загинув, рятуючи від хижаків своїх дітей.

Сім'я приїхала порибалити на Sentry Island - найпопулярніше серед рибалок і мисливців місце на західному узбережжі Гудзона. Там на них напав ведмідь.

Гібсон велів своїм донькам тікати, а сам встав між ними і твариною. Пізніше цього ведмедя застрелили, оскільки він ніс загрозу.

Представник адміністрації Науйаата Роберт Хедлі сказав BBC, що вторгнення полярних ведмедів на житлові території північної Канади трапляються все частіше.

За його словами, охорона дикої природи, безумовно, дуже важлива справа, але як бути, якщо назріє реальна загроза життю людей.

Вчені говорять, що майже всі напади на людей у 2017 році в Канаді, Гренландії, Норвегії, Росії та США здійснили голодні самці. Самки нападають набагато рідше і в основному, намагаючись захистити потомство.

Раніше агресія з боку білих ведмедів була вкрай рідкісним явищем. У період з 1870 по 2014 рік зафіксовано всього 73 напади, що призвели до загибелі людей.

Однак зменшення площі крижаного покриву Північного Льодовитого океану і втрата значних територій проживання змушують білих ведмедів наближатись до поселень.

В результаті цього смертельні сутички тварини з людиною відбуватимуться все частіше, попереджають вчені.

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