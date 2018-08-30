Заховали в туалетний папір: в Одесі виявили рекордну контрабанду

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Українські прикордонники виявили рекордну кількість контрабандних сигарет, які перевозили в туалетному папері.

За даними Державної прикордонної служби, незаконній вантаж хотіли доправити до Ізраїлю.

"Транспортували їх під виглядом туалетного паперу в контейнері через Одеський порт", - йдеться в повідомленні.

Контрабанду виявили під час огляду контейнера, який нібито був повністю забитий українським туалетним папером.

Копирайт изображения ДПСУ

Проте, як виявилося, за цим засобом гігієни заховали ящики з сигаретами.

"За попередніми прогнозами експертів, їх кількість може сягати близько 500 тисяч пачок, а вартість становити щонайменше 15 мільйонів гривень", - повідомили прикордонники.

Відправником вантажу є чернівецька фірма, яка оформила та направила вантаж до Одеси для перевезення морським шляхом.

Наразі правоохоронці встановлюють тих, хто причетний до незаконної оборудки.

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