Для безпритульного зібрали $400 тисяч, але він досі живе на вулиці. Чому?

Копирайт изображения David Swanson/ Philadelphia Inquirer Image caption Деякий час Джоні Боббіт (крайній зліва) жив разом із парою, але зараз знову опинився на вулиці

Безпритульний подав до суду на американську пару, яка зібрала для нього 400 тисяч доларів. За його словами, більшість коштів він так і не отримав.

Історія Джоні Боббіта отримала популярність в кінці минулого року. 27-річна Кейт Макклюр їхала зі штату Нью-Джерсі до Філадельфії, коли у неї скінчився бензин. Автомобіль зупинився посеред траси.

Жінці несподівано допоміг бездомний, який сидів неподалік і просив подаяння. Він за власною ініціативою сходив до найближчої АЗС і на власні 20 доларів купив каністру бензину.

У Макклюр не було готівки, щоб подякувати Боббіту, тому вона повернулась до нього за декілька днів, подарувала куртку та дала чоловіку трохи грошей. Боббіт був дуже ввічливим та завжди дякував жінці за допомогу.

Згодом Макклюр зі своїм бойфрендом Марком Д'Аміко вирішила розповісти про цю історію в мережі і запустила краудфандингову кампанію на сайті GoFundMe.

Пара розраховувала зібрати 10 тисяч на допомогу безпритульному, але зрештою користувачі пожертвували більше 400 тисяч доларів.

У вівторок, 28 серпня, Боббіт подав на Макклюр та Д'Аміко до суду. Чоловік звинуватив їх у тому, що більша частина грошей до нього так і не дійшла: за його словами, пара використовує зібрані кошти у власних цілях.

Копирайт изображения David Swanson/ Philadelphia Inquirer

В кількох інтерв'ю Боббіт розповідав, що Макклюр та Д'Аміко купили собі новий BMW, а також оплатили недешеві подорожі у Лас-Вегас та Флориду. При цьому, пишуть ЗМІ, Д'Аміко працює столяром, а Макклюр - на рецепції транспортної компанії в Нью-Джерсі.

Минулого тижня жінка заявила, що засмучена через звинувачення на свою адресу і все ще хоче допомогти безхатченку.

Після закінчення кампанії зі збору коштів Макклюр обіцяла, що всі гроші будуть відправлені на два рахунки. Такий план нібито був погоджений із самим Боббітом та юристом і фінансовим консультантом, з якими він зустрічався.

Натомість сам Боббіт каже, що ніяких зустрічей з юристами ніколи не було.

Макклюр стверджує, що спочатку дозволяла Боббіту розпоряджатися грошима самостійно, але той витрачав їх на наркотики. Одного разу він нібито витратив 25 тисяч доларів усього за 13 днів.

"Кожен долар, якого він торкався, йшов на наркотики", - розказав Марк Д'Аміко в інтерв'ю NBC. Він також додав, що готовий надати звіт про всі здійснені витрати та про залишок зібраних коштів.

Джоні Боббіт, який є ветераном морської піхоти США, до цього часу проживає на вулиці.

Адвокат безпритульного Жаклін Промісло каже, що взялася за цю справу, щоб допомогти чоловіку отримати гроші, виділені йому тисячами людей. За її словами, на цей момент її клієнт отримав лише близько $75 тисяч доларів.

Марк Д'Аміко ж заявляє, що на рахунках залишилося лише близько 150 тисяч доларів.

"Це не їх гроші, щоб вони мали право вирішувати, як їх витрачати", - каже адвокат.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.