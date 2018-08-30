Виробник пилососів готується до випробувань електромобіля

Копирайт изображения Dyson Image caption Малюнок траси, де будуть випробовувати електромобілі Dyson

Англійська компанія Dyson, що спеціалізується на виробництві пилососів, показала малюнки майбутнього треку для випробування електромобілів.

Будівництво треку - частина плану, згідно з яким Dyson у 2021 році має випустити власний "радикальний" електромобіль.

Два роки тому компанія, що відома як виробник пилососів та іншої побутової техніки, придбала ділянку землі у Халлавінгтоні, на якій був розташований старий аеродром.

Наразі Dyson вже оновила два ангари, побудовані ще у 1938 році.

Dyson встигла витратити на проект близько 109 мільйонів доларів. Очікується, що наступний етап будівництва коштуватиме компанії близько 260 мільйонів.

Виконавчий директор Dyson Джим Ровен каже, що вже скоро Халлавінгтон стане "місцем для тестування автомобілів світового класу".

Деталей про майбутній електромобіль Dyson Ровен поки не розкриває.

Image caption За словами керівника Dyson, майбутній електромобіль буде "чимось радикальним"

Очікується, що це машина високого цінового сегменту, вона матиме "деякі" функції автопілоту і буде виглядати дуже незвично. "Ми робимо дещо доволі радикальне", - зізнався Ровен в одному із нещодавніх інтерв'ю.

Де саме буде розташоване виробництво нових електромобілів, керівник Dyson не уточнює.

Наразі продукти виробництва Dyson в середньому коштують близько 650 доларів. На початку 2000-х компанію багато критикували через рішення перенести виробництво пилососів з Великої Британії до Малайзії.

Минулого року Dyson випустила свій 100-мільйонний продукт. В компанії працюють близько 12 тисяч людей.

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