Чи вважати час поїздки в офіс роботою?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розповсюдження мобільного Інтернету перетворило поїздки на роботу та додому в продовження робочого дня

Пасажири регулярно використовують час подорожі для робочого листування, тому їх поїздки слід рахувати як частину робочого дня, кажуть британські дослідники.

Ширший доступ до Wi-Fi в поїздах та розповсюдження мобільних телефонів збільшили робочий день, йдеться в дослідженні університету Західної Англії.

Дослідники вивчили досвід 5 000 залізничних пасажирів на маршрутах до Лондона, відколи Wi-Fi став доступнішим.

"Я зайнята мама, і я розраховую на цей час", - розповіла одна пасажирка дослідникам.

"Дуже важливо для мого самопочуття, що я можу виконати роботу в поїзді", - сказала вона, на маршруті Ейлсбурі-Лондон.

Ніколи не вимикатися

Дослідження, яке представили в Королівському географічному товаристві в четвер, показало, що 54% людей, які користуються Wi-Fi у поїзді, надсилають робочі електронні листи.

На шляху до роботи люди працювали з імейлами, надісланими напередодні - а на зворотному шляху закінчували роботу, не завершену в офісі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи завдає шкоди рівновазі між роботою та життям, якщо від людей очікують можливості відповідати на електронні листи до та після роботи?

"Час в дорозі, дозволяє мені завершити роботу, і не працювати ввечері", - сказав пасажир на маршруті Лондон-Бірмінгем.

Дослідження вивчало вплив впровадження безкоштовного Wi-Fi на маршрутах з Лондона до Бірмінгема та з Лондона до Ейлсбері.

Воно показало, що покращення доступу до інтернету призвело до подовження робочого часу, використання ноутбуків та мобільних телефонів.

Батьки розглядають цей час також як "перехід" від сім'ї до робочого середовища.

Були пасажири, яким подобався цей "буфер" як можливість попрацювати під час подорожі.

"У більшості випадків це для мене варіант, знаєте, очистити розум, розслабитись і залишити роботу позаду", - сказав пасажир на маршруті Лондон-Бірмінгем.

Баланс роботи та особистого

Результати дослідження піднімають тему балансу роботи та особистого життя.

А також питання, чи не впливає на здоров'я таке розтягнення робочого дня, коли люди регулярно відповідають на імейли в позаробочий час.

Якщо подорож стала частиною роботи, чи слід визнати її частиною робочого часу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи слід очікувати, що люди перевірятимуть робочу пошту поза роботою?

Дослідник доктор Джульєт Джейн каже, що смартфони та мобільний інтернет призвели до "розмивання кордонів" між роботою та домашнім життям - і це зараз стосується й подорожі на роботу.

"Як ми рахуємо цей час? Чи повинна змінитись культура робочого місця?", - питає вона.

Замість технології, яка надає людям більшу гнучкість у роботі, дослідження показало, що люди працюють понаднормово.

"Існує реальний виклик у визначенні того, що таке робота", - каже доктор Джейн з університетського Центру транспорту та суспільства.

Врахування подорожі як робочого часу може "полегшити тиск на тих, хто подорожує у години пік", каже вона, що дозволить мати більш гнучкий графік пересування.

Але доктор Джейн каже, що в такому випадку роботодавці захочуть "більше нагляду та звітності" про те, як працівники витрачатимуть час до приїзду на робоче місце.

Лідери бізнесу визнають труднощі встановлення обмежень щодо робочих імейлів та мобільних технологій - і попереджають, що це може завдати шкоди продуктивності, якщо робота стане всеохопною.

"Мобільність, що зростає, дає змогу радикально змінити баланс між робочим та особистим життям на краще, але також відкриває двері до стресу та зниження продуктивності праці", - каже Джеймі Керр з Інституту директорів.

"Оскільки уявлення про початок та кінець робочого дня вже не таке однозначне, визначити, де починається відпочинок і закінчується робота, життєво важливо для працівників і складне завдання для регуляторів".

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