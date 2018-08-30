Wizzаir запустить п'ять нових рейсів з України
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizzair запустить п'ять нових рейсів з України: три з Києва та два - зі Львова. Про це заявив виконавчий віце-президент і заступник гендиректора компанії Стівен Джонс.
З Києва будуть рейси до Риги (з 2 березня 2019 року), Бремена (з 1 березня) та данського Біллунна (з 1 березня), де розташований знаменитий Legoland.
Зі Львова - до Копенгагена (з 3 березня) та до Франкфурт-Хана (з 14 грудня 2018 року).
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Згідно з інформацією на сайті компанії, квиток на перший рейс до Риги коштуватиме від 1,8 тисячі гривень, Бремена - 1,2 тисячі гривень, Біллунна - 1,5 тисяч гривень.
Квиток на перший рейс зі Львова до Копенгагена коштуватиме від 2 129 гривень, до Франкфурт-Хана - від 1 519 гривень.
Ціна на квитки змінюються залежно від попиту та наявної пропозиції, оскільки компанія прагне заповнити всі місця.
У Києві компанія розмістить новий літак, який стане четвертим в цьому аеропорту. З його допомогою компанія збільшить кількість рейсів Київ-Лісабон до трьох на тиждень.
Так загальна кількість напрямків Wizzair з Києва сягне 26, а зі Львова - десяти.
Компанія також розглядає можливість рейсів з аеропорту Херсона, але це залежатиме, серед іншого, від можливості місцевої злітної смуги приймати літаки Wizzair.
Вихід Ryanair
3 вересня діяльність на українському авіаринку розпочне інший бюджетний авіаперевізник Ryanair, запустивши рейс з Києва до Берліна.
Коментуючи це, пан Джонс, заявив, що Wizzair вважає конкуренцію позитивним явищем.
"Ми на цьому ринку вже десять років і не плануємо з нього йти", - сказав він.
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