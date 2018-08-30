Новозеландське селище хоче заборонити домашніх котів. Навіщо?

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Невелике селище на півдні Нової Зеландії планує ухвалити постанову про заборону домашніх котів.

Згідно з проектом нововведень, власники котів з селища Омауі зобов'язані стерилізувати своїх тварин, чіпувати їх та занести до спеціально створеної базі даних.

Після смерті домашніх улюбленців жителі селища вже не матимуть права завести нових.

Хоча пропозиція виглядає незвичною, її прихильники вважають, що аналогічні закони мають бути й в інших населених пунктах. Причина - домашні коти щороку вбивають величезну кількість пташок та інших дрібних тварин.

"Коти - чудові домашні улюбленці, які народжують прекрасних кошенят. Але ми не маємо дозволяти бродити їм де завгодно - це очевидно", - каже доктор Пітер Марра, керівник Смітсонівського центру міграції птахів.

"Ми ж ніколи не дозволяємо цього собакам. Настав час задуматися про те, щоб поводитися з котами так само", - додає Марра.

Влада Омауі каже, що бажання заборонити котів легко зрозуміти, якщо переглянути відео з камер спостереження: домашні улюбленці, що гуляють без нагляду, постійно нападають на пташок, рептилій та комах, що розповсюджені у цій місцевості.

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"Таким чином, якщо ви з Омауі, ваш кіт живе звичним життям і продовжує робити те саме, що робив раніше. Але коли він помре, у вас вже не буде можливості придбати нового", - пояснює представник департаменту з захисту навколишнього середовища Алі Мід.

Серед головних прихильників заборони котів - Джон Коллінс, голова благодійного фонду Omaui Landcare Charitable Trust.

"Ми не ненавистники котів, але ми хочемо, щоб наше місцевість була багатою та різноманітною у тому, що стосується диких тварин", - каже Коллінс.

Чи дійсно коти є проблемою для дикої природи?

Представники влади Омауі - далеко не перші, хто піднімає питання про вплив популяції котів на локальні екосистеми.

За словами доктора Марра, масове вимирання 63 видів тварин у світі пов'язують якраз із постійним збільшенням кількості домашніх котів.

Найбільших масштабів проблема набуває у країнах з найбільш чутливими екосистемами - таких, як Нова Зеландія.

"Це звучить доволі екстремально. Але ситуація й справді вийшла з-під контролю", - каже Марра.

На його думку, власникам котів потрібно суттєво переглянути "тип мислення" щодо цих тварин: бажано, брати їх з притулків, стерилізувати, тримати вдома або вигулювати на прив'язі.

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"Ми опинились у непростій ситуації, але це не провина котів - це провина людей", - додає Марра.

За деякими даними, лише в США проживає приблизно 86 мільйонів котів - по одному на кожні три домогосподарства. Величезна кількість тварин - бездомні. Все це наносить значну шкоду навколишньому середовищу, кажуть експерти.

За їх оцінками, лише в США через котів щороку помирають 4 мільярди пташок і 22 мільйони інших тварин.

"Вбивці від народження"

Домашніх котів давно розглядають як загрозу навколишньому середовищу і в Австралії. Вважається, що місцеві дикі коти та ті, що просто бродять без нагляду, щоночі вбивають мільйони тварин, включаючи комах.

Різноманітні обмеження приймаються в Австралії з 2015 року, а нещодавно в одному із регіонів побудували найбільший у світі паркан для захисту від котів.

На місцевому рівні власників котів часто зобов'язують тримати улюбленців вдома, стерилізувати іх. Деякі регіони вводять квоти на кількість котів, яких можна тримати в одному домогосподарстві.

Іноді боротьба з котами закінчується конфліктами з захисниками прав тварин. Минулого року вони розкритикували мерію одного із міст у штаті Квінсленд, яка обіцяла виплачувати по 10 доларів за скальпи диких котів.

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Жителі Омауі кажуть, що шоковані можливою забороною на котів і обіцяють боротися за те, щоб її не затвердили.

Ніко Джарвіс, що тримає одразу трьох домашніх улюбленців, порівнює ініціативу влади із правилами "поліцейської держави". "Це навіть не обмеження для власників котів. Це повна заборона на утримання тварин", - каже жінка.

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