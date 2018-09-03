Справа перекладача Гройсмана: суд розглядає "шпигунський процес"

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Голосіївський суд Києва 3 вересня продовжить розгляд по суті справи щодо обвинувачення у роботі на спецслужби Росії перекладача прем'єр-міністра України Станіслава Єжова.

Суд розпочав розгляд "шпигунської справи" по суті ще 22 серпня й визначався з процедурою дослідження доказів у справі, проте швидко оголосив перерву до 3 вересня.

Українські ЗМІ повідомляли, що причиною перенесення могла бути часткова непідготовленість сторони обвинувачення, проте речник генпрокуратури Андрій Лисенко заперечив цю інформацію.

"Сумлінно і творчо працював"

Заступник керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслав Єжов, викритий у співпраці з російськими спецслужбами, був заарештований у грудні 2017 року.

9 серпня 2018 року Голосіївський суд Києва продовжив тримання його під вартою до 5 жовтня.

Служба безпеки України підозрює Станіслава Єжова у тому, що він був завербований російською розвідкою в період тривалого відрядження у США. Відомо, що впродовж двох років він був на дипломатичній службі у посольстві України у Вашингтоні.

До роботи в Кабінеті міністрів працював в апараті спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана і з ним перейшов на роботу в уряд.

Копирайт изображения unian Image caption Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, Станіслав Єжов (у центрі), та голова комітету з питань Збройних Сил Сенату США Джон МакКейн, зустріч у Вашингтоні, 2016 рік

СБУ твердило, що, маючи доступ до державних секретів, Станіслав Єжов мав можливість збирати специфічну урядову інформацію.

"Чиновник мав доступ до досить вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, сумлінно та творчо працював на російські спецслужби", - заявляв начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

Проте прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Станіслав Єжов доступу до державної таємниці не мав.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На зустрічі з Терезою Мей влітку 2017 року

Станіслава Єжова заарештували співробітники СБУ на його робочому місці, за згодою прем'єр-міністра. Глава уряду був заздалегідь поінформований про те, що спецслужби стежать за перекладачем впродовж кількох місяців.

"Він працював як справжній шпигун. Однак він - зрадник, він працював досить ініціативно, передавав інформацію, викрадав документи, підслуховував новини, шукав інформацію серед колег, і справно передавав її російським спецслужбам, своїм кураторам", - твердив Олексій Петров.

Докази і "оленапрекрасна"

Копирайт изображения unian Image caption На зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом

На першому судовому засіданні 22 серпня прокурор Сергій Вдовиченко розповів, що на електронну пошту оленапрекрасна@yandex.ru перекладач відправляв аудіозаписи та стенограми із зустрічей прем'єр-міністра із спецпредставником Держдепартаменту США в Україні Куртом Волкером, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, колишнім комісаром ЄС Федерікою Могеріні та іншими.Окрім того, сторона обвинувачення заявила про наявні докази спілкування обвинуваченого зі співробітником російської розвідки. Прокурор надав фото із ресторану, на якому Станіслав Єжов зображений із цією особою.

Копирайт изображения UNIAN Image caption На зустрічі з Вселенським патріархом

Сам Станіслав Єжов твердив, що обвинувачення не надало достатніх доказів його вини.

"Мене звинувачують у тому, що я працював на ГРУ Генштабу Російської Федерації, але серед усіх показів свідків і всіх матеріалів справи відсутні будь-які докази не лише роботи на ГРУ Генштабу, а навіть докази, пов'язані з Росією. Нічого не зібрано", - запевняв він.

Його адвокат Валентин Рибін також твердив, що докази шпигунської дільності, надані прокуратурою, отримані невстановленим шляхом і не можуть використовуватися у суді.

Зокрема, казав адвокат, надсилання Єжовим листів на пошту, яку зареєстровано на yandex.ru, не є свідченням його співпраці з російськими спецслужбами.

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