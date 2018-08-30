В США жінка законно одружилася з померлою партнеркою

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Суд США у штаті Юта постановив, що жінка відтепер офіційно одружена зі своєю партнеркою, яка померла три місяці тому.

Суддя Патрік Корум "одружив" 74-річну Бонні Форстер із Беверлі Гроссент, яка пішла з життя в травні у віці 82 років.

Штат Юта легалізував одностатеві шлюби у 2013 році, на федеральному рівні дозвіл запрацював з 2015 року.

При цьому процедури укладання таких шлюбів в Юті немає - щоб оформити факт одруження, охочі мають звернутися до суду.

"Моє серце сповнене любові", - каже міс Форстер. За її словами, під час судового засідання суддя підійшов до неї, обійняв і сказав "Так, ви одружені".

Роберт Хул, що працював адвокатом жінки, каже, що вирок суду дуже незвичний, хоча й не безпрецедентний. Це лише другий випадок в історії штату Юта, коли суд офіційно визнає шлюб в ситуації, коли один із партнерів є померлим.

"Враховуючи, що мова йде про одностатевий шлюб, це ще більша рідкість", - додає адвокат.

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Бонні Форстер і Беверлі Гроссент вперше зустріли одна одну 50 років тому у Нью-Йорку. Як згадує міс Форстер, тоді був не найкращий момент у її житті.

Вона якраз пішла від чоловіка, який бив її. У жінки були зламані ребра, вона ходила в сонцезахисних окулярах, аби оточуючі не бачили слідів від побоїв на її обличчі.

"Коли Беверлі це побачила, вона підійшла до мене і сказала, щоб я зняла окуляри, - згадує міс Форстер. - Я закохалася. Я подивилася у її блакитні очі і закохалася. Для мене вона та сама".

Вже через тиждень після цього жінки почали жити разом. З того часу вони нерозлучно провели 50 років, згадує 74-річна жінка.

"Ми багато сміялися, ніколи не лягали спати у поганому настрої. І ми постійно говорили одна одній слова любові - попри те, що іноді й злились".

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З Нью-Йорка до Юти пара перебралася у 1979 році, щоб піклуватися про маму Беверлі.

З того часу пара пройшла багато випробувань, пов'язаних із проблемами зі здоров'ям.

Міс Форстер страждала від раку, перенесла 29 операцій, втратила зір і мала рідкісне захворювання кісток. Через інфекцію у 2016 році їй ампутували обидві ноги. "Але вона завжди була зі мною", - каже жінка про свою партнерку.

Після 50 років стосунків, додає Форстер, смерть Беверлі стала для неї справжньою втратою: "Вона була моїм життям".

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